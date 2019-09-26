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РИА Новости

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

08:08 26.09.2019 (обновлено: 09:15 26.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате пожара на первом этаже здания, по предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, при тушении пожара из хостела были спасены 15 человек.
Обстоятельства выясняются.
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Как сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, прокуратура организовала проверку о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве.
"В связи с пожаром, произошедшем в хостеле на территории Измайловского Кремля, прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг", - сказала представитель ведомства.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за этот участок.
По словам Нефедовой, на месте находится прокурор округа Тимур Брудастов.
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