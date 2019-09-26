На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В результате пожара на первом этаже здания, по предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, при тушении пожара из хостела были спасены 15 человек.

Обстоятельства выясняются.

Как сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, прокуратура организовала проверку о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве.

"В связи с пожаром, произошедшем в хостеле на территории Измайловского Кремля, прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг", - сказала представитель ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за этот участок.