Эксперт оценил перспективы избавления от бедности в Китае

ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай стремится войти в новое десятилетие, полностью искоренив бедность и реализовав цель по построению среднезажиточного общества, несмотря на сомнения скептиков, в самом Китае считают, что победить это "хроническое заболевание" им почти удалось.

В конце прошлого года власти отчитались о том, что только в 2018 году из-за черты бедности выведены 13,86 миллиона человек, проживающих в сельской местности. Тех же, кто за этой чертой остался, согласно официальной статистике, остается не более 16,6 миллиона человек, тогда как в 2012 году эта цифра превышала 100 миллионов.

Установленным государственным стандартом предусмотрено, что находящимися за чертой бедности гражданами считаются те, чей годовой доход не превышает 2,3 тысячи юаней (около 340 долларов). В 2018 года средний годовой доход сельских жителей вырос до 10 371 юаня (порядка 1530 долларов), показатель по сравнению с 2017 годом увеличился на 8,3% с учетом инфляции.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее неоднократно заявлял о готовности "решительно добиваться победы над бедностью", а "вступление малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в общество всеобщей средней зажиточности совместно со всей страной" сделал торжественным обещанием Компартии Китая. К 2020 году власти намерены снять ярлык "бедный" со всех бедствующих уездов и покончить с тотальной нищетой регионального характера.

Пока в интернете и в СМИ продолжают появляться фотографии и истории жителей из бедных районов, кому проходится покидать дом в поисках заработка, детей, не имеющих возможности ходить в школу, потому что на учебу не хватает средств, или же потому что до ближайшей школы нужно идти несколько часов по довольно опасным маршрутам.

Руководитель центра исследований культуры китайских деревень Центрального южного университета Китая Ху Биньбинь, отвечая на вопрос, как правительство Китая смогло добиться таких внушительных результатов, отметил, что все дело в тщательно разработанной программе и значительных инвестициях.

По его словам, в последние годы в китайском обществе был достигнут определенный консенсус в том, что центральное правительство значительно увеличит инвестиции именно для реализации программ по борьбе с нищетой и улучшению условий жизни сельского населения, "к примеру инвестиции в сельское хозяйство сейчас велики как никогда".

Ежегодно правительство страны наращивает объемы инвестирования социальных программ по борьбе с бедностью, в этом году на соответствующие проекты из центрального бюджета выделят 126,095 миллиарда юаней (18,82 миллиарда долларов), что на 18,9% выше показателя прошлого года. Большая часть инвестирования идет в регионы, где уровень бедности крайне высокий, - это ряд районов провинции Сычуань, Юньнань и Ганьсу, а также Тибетский автономный район.

Эксперт отметил, что крайне важным моментом является то, что власти приняли решение создать условия для того, чтобы деревня развивалась, чтобы благодаря инфраструктуре появлялись источники дохода на местах, а не стали ради улучшения статистики просто выдавать пособия малоимущему населению. "Инвестиции в первую очередь были необходимы в области строительства инфраструктуры и для поддержки сельского хозяйства, и они поступили", - указал он.

Еще одним из важных достижений, по его словам, является улучшение ситуации с транспортным сообщением в отдаленных районах страны, "на протяжении долгих десятилетий в сельской местности не было дорог, доехать можно было только до крупных населенных пунктов, а дальше пешком".

"За последние пять лет эта проблема во многом решена, реализуется очень крупный инфраструктурный проект, целью которого является довести транспортное сообщение до каждой деревни, до каждого дома. Чтобы на автомобиле можно было добраться в каждый отдаленный уголок страны. Естественно, что не везде нужно строить высокоскоростные трассы или национальные дороги высокого уровня, но непременно должны быть дороги, по которым машины беспрепятственно будут двигаться в обоих направлениях. При устранении проблем с транспортным сообщением местные фермеры и производители могут вывозить свою продукцию куда угодно", - отметил собеседник агентства.

Третьим важным аспектом госпрограммы является удовлетворение частных нужд населения, например обеспечение питьевой водой, ремонт ветхого жилья, увеличение дохода на душу населения.

По словам Ху Биньбина, в каждом населенном пункте "существуют списки малоимущих семей, и это не что-то абстрактное, это реальный список, вы можете приехать в любой уезд или деревню и по списку узнать, сколько там проживает малоимущих семей, сколько людей, каков их доход, чем они зарабатывают, и я сейчас не преувеличиваю".

"Лично я вижу положительную динамику борьбы именно с этой проблемой, польза и выгода для сельского населения значительны, именно поэтому я считаю, что это крупнейший в истории проект в области защиты прав человека, так как стремление улучшить жизнь людей и есть обеспечение их прав", - добавил он.

По его словам, все эти меры по борьбе с нищетой смогли "излечить хроническое заболевание" китайского общества.