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РИА Новости

Глава МИД Японии согласен проработать вопрос о визите в Россию

06:59 26.09.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiГлава МИД Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
ТОКИО, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги договорился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым проработать возможность его визита в Россию в ближайшее время, сообщило в четверг агентство Киодо по итогам встречи министров в Нью-Йорке на полях сессии ГА ООН.
По данным Киодо, на этой встрече министры также подтвердили стремление "развивать отношения между Японией и Россией в широких областях".
Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора, и Токио надеется, что эта цель будет достигнута с урегулированием выдвигаемого японцами территориального вопроса. Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, при этом ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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