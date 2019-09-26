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РИА Новости

Студенты МАИ хотят создать группировку спутников-инспекторов рядом с МКС

06:46 26.09.2019
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© NASA/Christina H KochКорабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
© NASA/Christina H Koch
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Студенты Московского авиационного института (МАИ) планируют развернуть на орбите рядом с Международной космической станцией (МКС) группировку малых спутников, предназначенных для инспекции низкоорбитальных космических объектов, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, институт в рамках эксперимента "Инспектор-МКА" намечает создание орбитальной группировки, состоящей из базового малого космического аппарата и отделяющихся от него спутников. При этом каждый спутник оснастят оптической системой поиска, идентификации и сближения.
Разработчики уверяют, что эксперимент с группировкой спутников-инспекторов обеспечивает безопасность полета МКС.
В ходе эксперимента спутники будут обмениваться информацией с базовым аппаратом и МКС, поддерживать свой строй с использованием двигательных установок и взаимно наблюдать друг друга с помощью оптико-электронных средств. Кроме того, предполагается провести эксперимент с тросово-кабельной привязкой спутников к базовому аппарату.
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