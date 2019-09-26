Студенты МАИ хотят создать группировку спутников-инспекторов рядом с МКС

Корабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Студенты Московского авиационного института (МАИ) планируют развернуть на орбите рядом с Международной космической станцией (МКС) группировку малых спутников, предназначенных для инспекции низкоорбитальных космических объектов, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, институт в рамках эксперимента "Инспектор-МКА" намечает создание орбитальной группировки, состоящей из базового малого космического аппарата и отделяющихся от него спутников. При этом каждый спутник оснастят оптической системой поиска, идентификации и сближения.

Разработчики уверяют, что эксперимент с группировкой спутников-инспекторов обеспечивает безопасность полета МКС.