Площадку, с которой стартовал Гагарин, могут переделать под новую ракету

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. "Гагаринский старт", с которого в 1961 году стартовал Юрий Гагарин, могут переделать под пуски ракет "Союз-6", рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы действительно будем летать с "Гагаринского старта" и до 2030 года, и после, вопрос только в том, что ставить на "Гагаринский старт". Либо "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", это самый простой вариант, который на слуху, это минимальные расходы, потому что конструкция похожа, либо ставится "Союз-6". Это тоже предлагают некоторые наши специалисты, чтобы двигаться в сторону двухступенчатой ракеты", - сказал он.
В любом случае ракета "Союз-6" будет испытываться на "Назарбаевском старте", то есть площадке, которая осталась после прекращения эксплуатации ракет "Зенит", уточнил он.
О разработке ракеты "Союз-6" стало известно недавно.
Ранее сообщалось, что с "Гагаринского старта" стартовала последняя ракета "Союз-ФГ". После этого площадку закрыли на модернизацию. По словам Рогозина, работы продлится не менее трех лет.