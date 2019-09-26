Площадку, с которой стартовал Гагарин, могут переделать под новую ракету

"Мы действительно будем летать с "Гагаринского старта" и до 2030 года, и после, вопрос только в том, что ставить на "Гагаринский старт". Либо "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", это самый простой вариант, который на слуху, это минимальные расходы, потому что конструкция похожа, либо ставится "Союз-6". Это тоже предлагают некоторые наши специалисты, чтобы двигаться в сторону двухступенчатой ракеты", - сказал он.