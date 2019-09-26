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РИА Новости

Площадку, с которой стартовал Гагарин, могут переделать под новую ракету

05:32 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. "Гагаринский старт", с которого в 1961 году стартовал Юрий Гагарин, могут переделать под пуски ракет "Союз-6", рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы действительно будем летать с "Гагаринского старта" и до 2030 года, и после, вопрос только в том, что ставить на "Гагаринский старт". Либо "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", это самый простой вариант, который на слуху, это минимальные расходы, потому что конструкция похожа, либо ставится "Союз-6". Это тоже предлагают некоторые наши специалисты, чтобы двигаться в сторону двухступенчатой ракеты", - сказал он.
В любом случае ракета "Союз-6" будет испытываться на "Назарбаевском старте", то есть площадке, которая осталась после прекращения эксплуатации ракет "Зенит", уточнил он.
О разработке ракеты "Союз-6" стало известно недавно.
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Ранее сообщалось, что с "Гагаринского старта" стартовала последняя ракета "Союз-ФГ". После этого площадку закрыли на модернизацию. По словам Рогозина, работы продлится не менее трех лет.
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Союз-ФГКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)Казахстан
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