В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте

ДОХА, 26 сен - РИА Новости. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида, ответственный за подготовку космонавтов ОАЭ, попросил экипаж Международной космической станции "позаботиться" о первом эмиратском космонавте Хазза аль-Мансури.
Ранее корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой, американкой Джессикой Меирс и аль-Мансури пристыковался к МКС, экипаж корабля открыл люк и перешел на станцию. Там их встретили россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.
"Сейчас ваша очередь, позаботьтесь там о нашем Хазза", - обратился центр через Twitter к экипажу МКС, при этом отдельно отметив американских и итальянского астронавтов.