В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте

Ранее корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой, американкой Джессикой Меирс и аль-Мансури пристыковался к МКС, экипаж корабля открыл люк и перешел на станцию. Там их встретили россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.