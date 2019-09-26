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РИА Новости

В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте

04:45 26.09.2019
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© Аккаунт Burj Khalifa в TwitterИзображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа
© Аккаунт Burj Khalifa в Twitter
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа. Архивное фото
ДОХА, 26 сен - РИА Новости. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида, ответственный за подготовку космонавтов ОАЭ, попросил экипаж Международной космической станции "позаботиться" о первом эмиратском космонавте Хазза аль-Мансури.
Ранее корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой, американкой Джессикой Меирс и аль-Мансури пристыковался к МКС, экипаж корабля открыл люк и перешел на станцию. Там их встретили россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.
"Сейчас ваша очередь, позаботьтесь там о нашем Хазза", - обратился центр через Twitter к экипажу МКС, при этом отдельно отметив американских и итальянского астронавтов.
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
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Ник ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаTwitter
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