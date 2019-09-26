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РИА Новости

Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран

04:42 26.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, подтвердил готовность продолжать диалог по острым региональным вопросам.
Как напомнил российский министр, несколько дней назад в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Понимаем, что вы сейчас сконцентрированы на внутренней повестке дня, но готовы вести наш непрерывный диалог по острым региональным вопросам", - подчеркнул Лавров.
Отвечая на вопрос Каца, когда он последний раз посещал эту страну, Лавров признался, что это было давно. "Это связано с позицией, которую принял премьер-министр Нетаньяху", - пояснил он.
В среду глава МИД РФ на полях ГА ООН провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
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74-я сессия Генассамблеи ООНГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООНРоссияИзраильВ мире
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