Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе

ООН, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что в ходе встречи с иранским лидером Хасаном Роухани попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании на Ближнем Востоке.

"Я провел откровенную дискуссию о необходимости ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Я выразил свою озабоченность в связи со становящейся все более серьезной ситуацией на Ближнем Востоке", - сказал Абэ на пресс-конференции.

"И попросил Иран сыграть конструктивную роль в вопросах установления мира и стабильности в регионе", - добавил он.

Абэ добавил, что также заявил, что Япония приложит усилия в целях ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.