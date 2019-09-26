Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе

ООН, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что в ходе встречи с иранским лидером Хасаном Роухани попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании на Ближнем Востоке.
"Я провел откровенную дискуссию о необходимости ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Я выразил свою озабоченность в связи со становящейся все более серьезной ситуацией на Ближнем Востоке", - сказал Абэ на пресс-конференции.
"И попросил Иран сыграть конструктивную роль в вопросах установления мира и стабильности в регионе", - добавил он.
Абэ добавил, что также заявил, что Япония приложит усилия в целях ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
"Президент Роухани ответил, что региональная безопасность важна для Ирана и он будет сотрудничать в целях разрешения проблем", - указал Абэ.