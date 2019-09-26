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РИА Новости

Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе

04:33 26.09.2019
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© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что в ходе встречи с иранским лидером Хасаном Роухани попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании на Ближнем Востоке.
"Я провел откровенную дискуссию о необходимости ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Я выразил свою озабоченность в связи со становящейся все более серьезной ситуацией на Ближнем Востоке", - сказал Абэ на пресс-конференции.
"И попросил Иран сыграть конструктивную роль в вопросах установления мира и стабильности в регионе", - добавил он.
Абэ добавил, что также заявил, что Япония приложит усилия в целях ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на 74 сессии Генассамблеи ООН
Вчера, 05:38РИА Новости
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН
"Президент Роухани ответил, что региональная безопасность важна для Ирана и он будет сотрудничать в целях разрешения проблем", - указал Абэ.
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74-я сессия Генассамблеи ООНБлижний ВостокСиндзо АбэООНЯпонияИранВ мире
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