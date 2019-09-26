Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - РИА Новости. Аварийная бригада и спасатели провели на горящей в районе Южных Курил плавбазе "Петр Житников" заливку пеной, открытого огня нет, ликвидация пожара продолжается, сообщили в четверг РИА Новости в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

"На судне открытого огня не наблюдается, но задымление есть. Спасатели провели заливку пеной, продолжают охлаждать надстройки", - отметил дежурный спасцентра.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады.