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РИА Новости

Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы

04:30 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховОстров Итуруп
Остров Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Остров Итуруп . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - РИА Новости. Аварийная бригада и спасатели провели на горящей в районе Южных Курил плавбазе "Петр Житников" заливку пеной, открытого огня нет, ликвидация пожара продолжается, сообщили в четверг РИА Новости в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".
"На судне открытого огня не наблюдается, но задымление есть. Спасатели провели заливку пеной, продолжают охлаждать надстройки", - отметил дежурный спасцентра.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады.
На месте происшествия работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас", в четверг ожидается прибытие третьего спасательного судна "Сибирский".
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