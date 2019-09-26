Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы

"Очень рад этой возможности в очередной раз провести сверку часов по событиям, которые связаны и с нашим двусторонним сотрудничеством, и с ситуацией в регионе, по вопросам, которые предоставляют интерес прежде всего для Сербии, но и для нас, в том числе по обеспечению стабильности", - сказал Лавров, открывая встречу на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.