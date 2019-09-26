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РИА Новости

Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года

04:06 26.09.2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ может получить более 470 миллиардов рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, ведомство получит 173,89 миллиарда рублей в 2020 году, 179,5 миллиарда рублей в 2021 году, более 120 миллиардов рублей в 2022 году.
Как говорится в проекте, в 2020 году министерство получит более 823 миллионов рублей на общегосударственные вопросы, почти 492 миллиона на фундаментальные исследования, более 163 миллиардов рублей на образование, в том числе более 39 миллиардов на дошкольное образование, почти 60 миллиардов на общее образование, более 23 миллиардов рублей на дополнительное образование. Кроме того, выделенные Минпросвещения средства пойдут на реализацию ряда госпрограмм и федеральных проектов.
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