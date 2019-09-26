Лавров заявил о полной поддержке Россией деятельности главы МККК

ООН, 26 сен – РИА Новости. Россия полностью поддерживает деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом заявил в среду вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Петером Маурером.
"Очень приятно поговорить, чтобы подтвердить нашу полную поддержку Красному Кресту, - сказал Лавров. - Это возможность обсудить операции, которые могут быть проведены".
Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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