Лавров заявил о полной поддержке Россией деятельности главы МККК

ООН, 26 сен – РИА Новости. Россия полностью поддерживает деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом заявил в среду вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Петером Маурером.

"Очень приятно поговорить, чтобы подтвердить нашу полную поддержку Красному Кресту, - сказал Лавров. - Это возможность обсудить операции, которые могут быть проведены".