Второй космонавт ОАЭ вскоре может полететь на МКС, заявили власти страны

Корабль "Союз МС-15" с первым космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури 25 сентября отправился на МКС. Как сообщалось, после этого полета ОАЭ определится со вторым полетом, который может стать длительным пребыванием в космосе.

"Мы планируем развивать свою космическую программу. Мы планируем отправить Султана аль-Неяди (дублёр стартовавшего космонавта - ред.) на МКС в ближайшем будущем. На данный момент мы концентрируемся на безопасном возвращении нашего астронавта, который улетел на станцию, и в будущем будем работать уже по отправке в космос дополнительных астронавтов", - сказал он.