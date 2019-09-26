Мадуро опубликовал ролик, где он гуляет по Красной площади

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой и делегацией, приехавшей на переговоры в Москву, прогулялся по Красной площади, следует из ролика, размещенного в его Twitter.

"Красная площадь, 3 градуса, 10.20 вечера… приветствую венесуэльцев… еще раз подтверждая нашу веру - другой мир возможен, мир без империй, мир братства. Сегодня мы ратифицировали с президентом (Владимиром) Путиным стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты. Спасибо России, спасибо президенту Путину", - сказал Мадуро.

В среду в Кремле состоялись переговоры Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным.