Мадуро опубликовал ролик, где он гуляет по Красной площади

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой и делегацией, приехавшей на переговоры в Москву, прогулялся по Красной площади, следует из ролика, размещенного в его Twitter.
"Красная площадь, 3 градуса, 10.20 вечера… приветствую венесуэльцев… еще раз подтверждая нашу веру - другой мир возможен, мир без империй, мир братства. Сегодня мы ратифицировали с президентом (Владимиром) Путиным стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты. Спасибо России, спасибо президенту Путину", - сказал Мадуро.
В среду в Кремле состоялись переговоры Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным.
Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.