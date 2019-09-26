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РИА Новости

Задержанные сторонники независимости Каталонии отвергли подготовку терактов

03:32 26.09.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде
Участники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Участники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Двое из девяти членов радикальной организации "Комитеты защиты республики", задержанных в Каталонии, опровергают, что готовили теракты, сообщает газета La Vanguardia.
Двое задержанных в ходе допросов признали, что говорили "акции саботажа", однако, по их словам, они не могут квалифицироваться как терроризм, сообщает газета со ссылкой на источники в следствии. По данным агентства Efe, в ходе допроса они признали, что собирались изготовить взрывные устройства.
В четверг задержанные дадут показания судье Национального суда Мануэлю Гарсии Кастельону.
При этом о конкретных акциях, которые планировали провести в начале октября, после оглашения приговора по "каталонскому делу" Верховным судом, они не сообщили. По мнению Гражданской Гвардии, объектами нападения могли стать парламент, казарма Гражданской гвардии и электроэнергетическая сеть. Гражданская Гвардия считает, что эта группа могла быть "зародышем" террористической организации.
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Остальные пять человек, которые находятся в предварительном заключении, отказались давать показания.
В понедельник Гражданская гвардия задержала девять человек, связанных с каталонским движением за независимость, которые "могли готовить насильственные акции". Прокуратура обвинила их в преступлениях, связанных с подготовкой восстания, терроризме и владении взрывчатыми веществами. Речь идет о членах радикальной организации "Комитеты защиты республики".
Глава женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра выступил в защиту девяти задержанных, двое из них уже освобождены. Он также направил и.о. премьера Испании Педро Санчесу письмо, в котором обвинил власти страны в попытке "создать фальшивый рассказ о насилии в Каталонии". Выступая в среду в каталонском парламенте, он заявил, что "не позволит, чтобы исключительно демократическое движение, коим является движение за независимость, ассоциировалось с терроризмом". В ответ Санчес призвал главу каталонского правительства осудить использование насилия радикальным течением движения за независимость.
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