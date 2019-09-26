Задержанные сторонники независимости Каталонии отвергли подготовку терактов

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Двое из девяти членов радикальной организации "Комитеты защиты республики", задержанных в Каталонии, опровергают, что готовили теракты, сообщает газета Двое из девяти членов радикальной организации "Комитеты защиты республики", задержанных в Каталонии, опровергают, что готовили теракты, сообщает газета La Vanguardia

Двое задержанных в ходе допросов признали, что говорили "акции саботажа", однако, по их словам, они не могут квалифицироваться как терроризм, сообщает газета со ссылкой на источники в следствии. По данным агентства Efe, в ходе допроса они признали, что собирались изготовить взрывные устройства.

В четверг задержанные дадут показания судье Национального суда Мануэлю Гарсии Кастельону.

При этом о конкретных акциях, которые планировали провести в начале октября, после оглашения приговора по "каталонскому делу" Верховным судом, они не сообщили. По мнению Гражданской Гвардии, объектами нападения могли стать парламент, казарма Гражданской гвардии и электроэнергетическая сеть. Гражданская Гвардия считает, что эта группа могла быть "зародышем" террористической организации.

Остальные пять человек, которые находятся в предварительном заключении, отказались давать показания.

В понедельник Гражданская гвардия задержала девять человек, связанных с каталонским движением за независимость, которые "могли готовить насильственные акции". Прокуратура обвинила их в преступлениях, связанных с подготовкой восстания, терроризме и владении взрывчатыми веществами. Речь идет о членах радикальной организации "Комитеты защиты республики".