Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T03:34Z
https://ria.ru/20190926/1559139207.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155911/57/1559115725_0:0:2590:1458_1036x0_80_0_0_e0dd542cd49ce52ffac3fdf5b7275b41.jpg
РИА Новости

Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

03:19 26.09.2019 (обновлено: 03:34 26.09.2019)
4836
© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Слова украинского лидера приводит газета "Украинская правда".
Зеленский отметил, что глава российской дипломатии подошел к нему, когда они оба стояли в очереди. По словам президента, Лавров сказал, что хочет познакомиться и надеется на прекращение внутриукраинского конфликта в Донбассе.
На это президент ответил, что также хочет прекратить войну и остановить кровопролитие в своей стране.
"Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей", — сказал Зеленский.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Вчера, 16:49РИА Новости
Лавров заявил, что кратко обсудил с Зеленским урегулирование на Донбассе
О кратком разговоре президента Украины и главы МИД России стало известно в среду. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке, беседа была "вполне деловой".
87923537
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийООНРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
РИА
Новости
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Танк M1 Abrams
Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
Лента
новостей
Флаги Германии, России и ЕС
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров заявил, что кратко обсудил с Зеленским урегулирование на Донбассе
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа
Президент США Дональд Трамп
Жалоба разведчика на Трампа содержит "тревожные вещи", заявили в конгрессе
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния