Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Слова украинского лидера приводит газета Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Слова украинского лидера приводит газета "Украинская правда"

Зеленский отметил, что глава российской дипломатии подошел к нему, когда они оба стояли в очереди. По словам президента, Лавров сказал, что хочет познакомиться и надеется на прекращение внутриукраинского конфликта в Донбассе.

На это президент ответил, что также хочет прекратить войну и остановить кровопролитие в своей стране.

"Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей", — сказал Зеленский.