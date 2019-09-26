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РИА Новости

Модуль "Наука" зимой отправят на Байконур для запуска к МКС

03:03 26.09.2019
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© Фото : CSA/David Saint-JacquesГудзонов залив с борта МКС
Гудзонов залив с борта МКС
© Фото : CSA/David Saint-Jacques
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" зимой 2020 года отправят на космодром Байконур для запуска к МКС, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В январе, самое позднее в феврале мы отправим сюда, на Байконур, многофункциональный лабораторный модуль", - сказал он.
На космодроме начнется его подготовка к запуску, который планируется на конец 2020 года, пояснил Рогозин.
Ранее сообщалось, что модуль отправят на Байконур в августе, а затем осенью 2019 года.
Запуск модуля переносится уже 12 лет.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинКазахстан
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