Модуль "Наука" зимой отправят на Байконур для запуска к МКС

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" зимой 2020 года отправят на космодром Байконур для запуска к МКС, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В январе, самое позднее в феврале мы отправим сюда, на Байконур, многофункциональный лабораторный модуль", - сказал он.

На космодроме начнется его подготовка к запуску, который планируется на конец 2020 года, пояснил Рогозин.

Ранее сообщалось, что модуль отправят на Байконур в августе, а затем осенью 2019 года.