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РИА Новости
Война в Сирии

В Нью-Йорке Лавров проведет встречу с главой МИД Сирии

02:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Сирии
Встреча глав МИД России и Сирии
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Встреча глав МИД России и Сирии. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг проведет встречу со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях ГА ООН, сообщил журналистам источник в российской делегации.
"Такая встреча состоится", - сказал собеседник.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционного комитета и сообщил, что комитет соберется в ближайшие недели. Гутерреш отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
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Война в Сирии74-я сессия Генассамблеи ООНАнтониу ГутеррешВалид МуаллемСергей ЛавровМИД РФСирияООНВ мире
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