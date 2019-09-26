В Нью-Йорке Лавров проведет встречу с главой МИД Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционного комитета и сообщил, что комитет соберется в ближайшие недели. Гутерреш отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.