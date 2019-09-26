Рогозин не исключил, что именем Путина могут назвать стартовый комплекс

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что в честь президента России Владимира Путина в будущем назовут стартовый комплекс по аналогии с недавним переименованием стартового стола на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Я думаю, придет время и для этого", - сказал Рогозин.
Так он ответил на вопрос РИА Новости, может ли быть назван в честь президента России космодром Восточный после того, как в честь Назарбаева был назван стартовый комплекс на Байконуре.