Рогозин не исключил, что именем Путина могут назвать стартовый комплекс

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что в честь президента России Владимира Путина в будущем назовут стартовый комплекс по аналогии с недавним переименованием стартового стола на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Я думаю, придет время и для этого", - сказал Рогозин.