Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T02:40Z
https://ria.ru/20190926/1559139004.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155840/10/1558401087_0:0:3226:1815_1036x0_80_0_0_ec5813098310b81f88fe2c7030ceec83.jpg
РИА Новости

Рогозин не исключил, что именем Путина могут назвать стартовый комплекс

02:40 26.09.2019
182
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что в честь президента России Владимира Путина в будущем назовут стартовый комплекс по аналогии с недавним переименованием стартового стола на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Я думаю, придет время и для этого", - сказал Рогозин.
Так он ответил на вопрос РИА Новости, может ли быть назван в честь президента России космодром Восточный после того, как в честь Назарбаева был назван стартовый комплекс на Байконуре.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
00:59РИА Новости
Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
630027
Обсудить 2
Космос - РИА НаукаНурсултан НазарбаевРоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинРоссияКазахстан
Рекомендуем
Вид на планету Земля из космоса
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника "Танюша"
РИА
Новости
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Корабль "Союз" с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Российский космонавт Александр Скворцов после приземления
Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
Гудзонов залив с борта МКС
Модуль "Наука" зимой отправят на Байконур для запуска к МКС
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"
Порт Тромсё
Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
Автомобили полиции Чехии
В чешском Либереце нашли неразорвавшуюся бомбу, полиция проводит эвакуацию
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Билборд с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн, Калифорния
Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
МКС будет существовать вечно, полагает Рогозин
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
Танк M1 Abrams
Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния