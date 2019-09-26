Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Общественная коллегия в четверг рассмотрит жалобу председателя ЦИК России Эллы Памфиловой на агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

"Общественная коллегия по жалобам на прессу, сопредседателями которой являются глава СПЧ Михаил Федотов и экс-омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, 26 сентября на заседании в Центральном доме журналиста планирует рассмотреть жалобу председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс", - говорится в сообщении.

Поясняется, что жалоба касается публикации под названием "Глава центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве". Ожидается, что в рассмотрении жалобы примут участие и Памфилова, и представители агентства.

Ранее ЦИК обратился в общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило, по мнению комиссии, разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов. При этом, отметили в ЦИК, само видеоинтервью полностью так и не было опубликовано.