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РИА Новости

Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс

01:30 26.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Общественная коллегия в четверг рассмотрит жалобу председателя ЦИК России Эллы Памфиловой на агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
"Общественная коллегия по жалобам на прессу, сопредседателями которой являются глава СПЧ Михаил Федотов и экс-омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, 26 сентября на заседании в Центральном доме журналиста планирует рассмотреть жалобу председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс", - говорится в сообщении.
Поясняется, что жалоба касается публикации под названием "Глава центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве". Ожидается, что в рассмотрении жалобы примут участие и Памфилова, и представители агентства.
Ранее ЦИК обратился в общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило, по мнению комиссии, разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов. При этом, отметили в ЦИК, само видеоинтервью полностью так и не было опубликовано.
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Ассошиэйтед Пресс сообщило, что "приняло к сведению озабоченность представителей ЦИК и согласилось опубликовать разъяснение, чтобы добавить деталей, почему некоторые независимые кандидаты были исключены во время выборов в законодательный орган Москвы". При этом агентство заявило, что никогда не указывало, что будет публиковать видеоинтервью или же его транскрипт.
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Элла ПамфиловаЦИК РФРоссияAssociated PressОбщество
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