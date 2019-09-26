Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T04:45Z
https://ria.ru/20190926/1559138278.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155912/62/1559126261_0:627:1128:1262_1036x0_80_0_0_6739aa2916d3758c7137b2d72e64bc03.jpg
РИА Новости

Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам

01:22 26.09.2019 (обновлено: 04:45 26.09.2019)
139
© Аккаунт Burj Khalifa в TwitterИзображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа
© Аккаунт Burj Khalifa в Twitter
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа. Архивное фото
ДОХА, 26 сен - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури передал привет соотечественникам после стыковки космического корабля с МКС, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Twitter.
Ранее корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой, американкой Джессикой Меирс и аль-Мансури пристыковался к МКС, экипаж корабля открыл люк и перешел на станцию. Там их встретили россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.
Находясь на связи с комнатой управления полетом Космического центра в Дубае после успешной стыковки, аль-Мансури сказал: "Слава Аллаху, мы прибыли".
"Дела идут нормально, мой привет всему населению ОАЭ", - добавил космонавт.
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Вчера, 17:18РИА Новости
У ОАЭ появился первый космонавт
Во время сеанса связи с Центром управления полетами после прибытия нового экипажа на МКС, аль-Мансури сказал, что во время полета наблюдал "прекрасные пейзажи закатов и рассветов на Земле".
"Мне хотелось бы, чтобы я мог разделить с вами, что я увидел", - сказал космонавт, разговор с которым опубликовал Космический центр Мухаммеда бен Рашида.
Аль-Мансури стал первым эмиратским космонавтом, а также первым арабским космонавтом на борту МКС. Его возвращение на Землю запланировано через восемь дней - 3 октября.
1200001
Обсудить 0
Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаОАЭРоссияTwitter
Рекомендуем
Российский космонавт Александр Скворцов после приземления
Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
РИА
Новости
Министр финансов США Стивен Мнучин
ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Корабль "Союз" с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Лента
новостей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
Порт Тромсё
Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Второй космонавт ОАЭ вскоре может полететь на МКС, заявили власти страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния