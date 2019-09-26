Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам

ДОХА, 26 сен - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури передал привет соотечественникам после стыковки космического корабля с МКС, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Twitter.
Ранее корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой, американкой Джессикой Меирс и аль-Мансури пристыковался к МКС, экипаж корабля открыл люк и перешел на станцию. Там их встретили россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.
Находясь на связи с комнатой управления полетом Космического центра в Дубае после успешной стыковки, аль-Мансури сказал: "Слава Аллаху, мы прибыли".
"Дела идут нормально, мой привет всему населению ОАЭ", - добавил космонавт.
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Во время сеанса связи с Центром управления полетами после прибытия нового экипажа на МКС, аль-Мансури сказал, что во время полета наблюдал "прекрасные пейзажи закатов и рассветов на Земле".
"Мне хотелось бы, чтобы я мог разделить с вами, что я увидел", - сказал космонавт, разговор с которым опубликовал Космический центр Мухаммеда бен Рашида.
Аль-Мансури стал первым эмиратским космонавтом, а также первым арабским космонавтом на борту МКС. Его возвращение на Землю запланировано через восемь дней - 3 октября.
#فيديو | لحظات تاريخية لدخول #هزاع_المنصوري #أول_رائد_فضاء_إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية #طموح_زايد #وام pic.twitter.com/Uzo8LK2gkW— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 25 сентября 2019 г.