Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам

ДОХА, 26 сен - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури передал привет соотечественникам после стыковки космического корабля с МКС, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури передал привет соотечественникам после стыковки космического корабля с МКС, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Twitter

Ранее корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой, американкой Джессикой Меирс и аль-Мансури пристыковался к МКС, экипаж корабля открыл люк и перешел на станцию. Там их встретили россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.

Находясь на связи с комнатой управления полетом Космического центра в Дубае после успешной стыковки, аль-Мансури сказал: "Слава Аллаху, мы прибыли".

"Дела идут нормально, мой привет всему населению ОАЭ", - добавил космонавт.

Во время сеанса связи с Центром управления полетами после прибытия нового экипажа на МКС, аль-Мансури сказал, что во время полета наблюдал "прекрасные пейзажи закатов и рассветов на Земле".

"Мне хотелось бы, чтобы я мог разделить с вами, что я увидел", - сказал космонавт, разговор с которым опубликовал Космический центр Мухаммеда бен Рашида.