Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал фейком сообщения, что глава национальной разведки США собирался подать в отставку, так как в Белом доме ему запретили рассказывать о ситуации вокруг разговора американского лидера с украинским коллегой.

"Только что (газета) Washington Post, принадлежащая (компании) Amazon, выпустила фейковую статью о том, что директор Национальной разведки Джозеф Макгуайер, которого я знаю, он крепкий орешек, я был удивлен, шокирован, услышав это, что он собирается уйти (в отставку), обвиняя Белый дом в том, что он не разрешает ему говорить открыто и свободно (в конгрессе)", - сказал Трамп на пресс-конференции.