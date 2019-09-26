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РИА Новости

Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться

00:52 26.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал фейком сообщения, что глава национальной разведки США собирался подать в отставку, так как в Белом доме ему запретили рассказывать о ситуации вокруг разговора американского лидера с украинским коллегой.
"Только что (газета) Washington Post, принадлежащая (компании) Amazon, выпустила фейковую статью о том, что директор Национальной разведки Джозеф Макгуайер, которого я знаю, он крепкий орешек, я был удивлен, шокирован, услышав это, что он собирается уйти (в отставку), обвиняя Белый дом в том, что он не разрешает ему говорить открыто и свободно (в конгрессе)", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Президент напомнил, что Макгуайер немедленно выступил с опровержением этой статьи.
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