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РИА Новости

"Вот на что мы способны": Украина губит Трампа

08:00 26.09.2019 (обновлено: 09:14 26.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
Иван Данилов
Иван Данилов
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Начало процедуры импичмента президента США на самом деле не является признаком силы Демократической партии. Скорее, наоборот — это единственный способ защитить главного кандидата Демократической партии в президенты от того "украинского компромата", который команда Трампа пыталась получить от администрации Зеленского.

Показательно, что еще в апреле, когда практически никто не придавал значения украинским вояжам адвокатов и медийщиков Трампа, мы предсказывали: "Украингейт" будет, скорее всего, распространяться вверх и вширь, постепенно задевая все больше представителей Демократической партии. Промежуточной целью этой серии расследований, вероятно, станет бывший вице-президент США и возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, у которого со времен украинского Майдана сформировался целый пакет уязвимостей".

В августе, когда ситуация начала активно беспокоить высокопоставленных функционеров Демократической партии и лично Байдена, но еще была вне поля зрения многих мейнстримных СМИ, мы писали: "Американские политики не будут пытаться соблазнить Зеленского подарками и обещаниями (к счастью, от таких непродуктивных способов взаимодействия отказались и в России, а в США его вообще никогда не практиковали), а уже сейчас переходят к угрозам, которые они не постесняются выполнить".
А теперь Трампа пытаются подвести под импичмент как раз на основании того, что Трамп якобы пытался "вымогать" компромат на Байдена у Зеленского и даже временно заблокировал ради этого военную помощь Украине. Впрочем, есть еще и альтернативная версия о том, что Зеленскому были обещаны дополнительные деньги в обмен на расследование деятельности сына Байдена на Украине — хотя нельзя исключать и того, что Трамп пытался совместить кнут с пряником.
Демократы, видимо, решили, что лучшая защита — это нападение, и потому идут на очень рискованное мероприятие: они пытаются начать импичмент, не обладая достаточным количеством голосов в сенате (для этого требуется две трети голосов), но зато имея на руках серьезную имиджевую проблему в виде сына Байдена, признаний самого бывшего вице-президента в давлении на украинскую администрацию и сообщений американских СМИ о том, что во время кампании 2016 года украинские чиновники содействовали кандидатам от демократов.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25 сентября, 17:25Сказано в эфире
Масса "сливов". Американист назвал цели инициаторов импичмента ТрампаСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о старте процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Американист Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik рассказал, как устроена процедура импичмента и предположил, каким будет ее финал.
Спикер нижней палаты американского парламента и неформальный лидер "умеренного крыла" Демократической партии США Нэнси Пелоси заявила, что "действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию, палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте". С учетом того, что в Конституции США нет конкретного списка преступлений, за которые президента можно наказать импичментом, в своем "обвинительном акте" конгрессмены могут писать что угодно.
Шансы на то, что в верхней палате — сенате — найдется достаточное количество республиканцев-предателей, готовых проголосовать за импичмент, есть, но не очень большие. При этом последствия для самих демократов вполне могут оказаться катастрофическими.
Как справедливо отмечает ведущее деловое издание США The Wall Street Journal, "мистер Трамп любит изображать из себя жертву жестокого обращения со стороны политического истеблишмента, поэтому импичмент фактически на руку его политическому нарративу. Неизбежно, что динамика импичмента сейчас также сыграет непосредственную роль в предстоящей президентской кампании 2020 года, еще более поляризовав базовый электорат обеих партий, особенно если кандидатом в президенты от Демократической партии является господин Байден, который стоит в центре действий президента по Украине. И в любом случае республиканцы из палаты представителей будут настаивать на том, чтобы любое расследование в отношении президента также включало расследование того, что сделал сын Байдена на Украине и получил ли он какую-либо помощь от отца, — и эту линию расследования демократам будет трудно заблокировать".
Американскому электорату скоро предстоит очень близкое знакомство с закулисьем отношений по линии Вашингтон — Киев, и есть серьезное подозрение, что в этом политическом шкафу будет целый полк скелетов в вышиванках. Та часть американского медийного и политического истеблишмента, которая сейчас празднует начало процедуры импичмента, допускает ту же самую ошибку, которая стоила им победы в 2016 году. Они, видимо, не чувствуют, насколько по-разному действия Трампа и Байдена воспринимаются в среде профессиональных политиков в Вашингтоне и в среде условных фермеров Айовы или рабочих Мичигана.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
25 сентября, 15:56РИА Новости
Пушков рассказал, зачем в США начали процедуру импичмента Трампа
С точки зрения сухой юридической оценки, попытка Трампа принудить Зеленского к тому, чтобы он выдал коррупционный компромат на Байдена и его сына, а также "сдал" украинских дипломатов и политтехнологов, прямо вмешавшихся в американские выборы, — это уголовное преступление, предательство национальных интересов (вероятно, в пользу России) и вообще ужасно.
С точки зрения рядового избирателя Трамп поступал правильно — он всего лишь пытался выполнить свою избирательную программу, которая как раз предполагает борьбу с вашингтонской коррупцией.

По мнению типичного вашингтонского лоббиста, политика или журналиста, старший и младший Байдены "не сделали ничего такого", и вообще — "не пойман — не вор". А вот с точки зрения обычного избирателя уже сам факт того, что сын Байдена получал зарплату в 50 тысяч долларов в месяц в украинской газовой компании — это уже почти железный признак коррупции.

Если в эпоху расцвета "Рашагейта", основываясь на слепом доверии к американским спецслужбам, часть избирателей еще могла поверить в то, что в Белый дом прорвался агент КГБ, то в контексте "Украингейта" среднестатистическому Джо будет очень сложно объяснить, почему сидеть (или подвергнуться импичменту) должен Трамп, а не Байден. Давлением на Киев Трамп, возможно, нарушил какие-то формальные законы (и то не факт) и точно нарушил неформальное (но железное) правило американской политики — не трогать чужие коррупционные схемы в американских колониях, но вот с точки зрения общественного мнения героем как раз выглядеть будет Трамп, а не его обвинители.
После того как сам Байден отказался отвечать на вопрос о бизнесе своей семьи на Украине, сын Трампа написал в твиттере:
Президент США Дональд Трамп
25 сентября, 12:34Акценты
В отставку! Президента США хотят снять с должности "с помощью" УкраиныНе мытьем, так катаньем. Демократы всерьез решили лишить Трампа власти через импичмент. Пока настрой боевой, шум поднялся на весь мир. Но шансы на достижение цели очень большими не назовешь.
"(Байден отказался отвечать. — Прим. ред.), потому что немногие из сыновей политиков получают от иностранцев по 50 тысяч долларов в месяц за консультации по вопросам энергетической политики, не имея опыта в энергетической сфере".
Если так будет продолжаться, то к выборам 2020 года американское общество может подойти в полной уверенности, что ему предстоит выбор между эксцентричным (или даже неприятным во всех отношениях) патриотом Трампом и кандидатом от насквозь коррумпированной Демократической партии, которая продалась едва ли не в полном составе украинским олигархам.
Павло Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, радуется в твиттере, что теперь, после того как "Украина вошла в историю" в качестве страны, из-за которой начался импичмент президента США, "все будут знать, на что мы способны". С этим сложно спорить. Можно не сомневаться, что Трамп и его администрация это уже вполне отчетливо осознали, сделали выводы, и если американский лидер отобьет импичмент (а шансы у него вполне неплохие), то у него возникнет целый список счетов, которые он захочет предъявить к оплате многим участникам украинских событий.
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Нэнси ПелосиThe Wall Street JournalРоссияСШАУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
На мой взгляд, Украина добровольно ввязалась в закулисную американскую борьбу за власть, причём на стороне демократов. И ввязалась настолько яростно и нагло, как это свойственно только хо.хлам. Видимо, с демократической партией украинских соколов связывают какие-то давние финансовые авантюры. И эти авантюры проворачивались сначала в США, теперь на Украине, и снова в США.. Бедная Америка. С хо.хлами ей никогда снова не стать великой.
26 сентября, 09:46
mm3minaeva
1650000
Демократы действительно «берега потеряли»,а Трамп оказался намного умней и ближе к избирателям.
26 сентября, 08:21
aanmarkin
1600000
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