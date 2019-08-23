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РИА Новости

Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину

08:00 23.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Самое влиятельное издание США, The New York Times, сообщает о том, что перед президентом Украины Зеленским поставлена задача, которую принципиально невозможно решить так, чтобы остаться целым и невредимым. В американское инфополе мощно возвращается тема, которая казалась забытой: "Украинагейт" буквально преследует президента Зеленского и не просто всплывает в самые неподходящие моменты, но и серьезно портит дипломатические перспективы официального Киева в плане отношений с администрацией Трампа.
На "Украинагейт" надо смотреть одновременно с двух сторон, ибо в увлекательной игре "кто сильнее напугает администрацию Зеленского?" участвуют два сильных соперника с диаметрально противоположными интересами. Сначала предоставим слово журналистам The New York Times:

"Спустя месяцы после отказа от поездки на Украину на фоне критических комментариев, что он смешивает внутриполитическую ангажированность с внешней политикой, Рудольф В. Джулиани, личный адвокат президента Трампа, возобновил свои усилия, направленные на принуждение украинских властей провести расследование в отношении политических оппонентов господина Трампа.

В течение последних нескольких недель мистер Джулиани говорил по телефону и провел личную встречу в Мадриде с главным представителем нового президента Украины, призвав его администрацию активизировать расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для мистера Трампа. Во-первых, предприняли ли украинские чиновники шаги для нанесения ущерба избирательной кампании Трампа во время выборов 2016 года. Во-вторых, было ли что-то "неуместное" в совпадении дипломатических усилий бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине и должности его сына в (украинской. — Прим. ред.) газовой компании".

Теперь посмотрим на ту же самую ситуацию глазами личного адвоката Трампа и нью-йоркского экс-прокурора Рудольфа Джулиани:
"The New York Times нападает на меня за то, что я делаю работу, которую следовало бы делать им, чтобы разоблачить историю семьи Байденов, которая получила миллионы долларов, продавая должностные возможности Джо (Байдена. — Прим. ред.), — это чистая дрянь. Миллионы от украинских преступников, миллиарды китайских инвестиций сыночку Байдена, по мере того как Джо Байден стелился перед Китаем. Правда победит. Я считаю, что The New York Times нападает на меня, потому что я могу указать на их лицемерие в сокрытии prima facie (то есть имеющей достаточные доказательства для продолжения судебного разбирательства или судебного решения. — Прим. ред.) взятки Байдена, направленной на бывшего президента Украины. Также не сообщается о единственном доказанном вмешательстве иностранцев в выборы 2016 года в рамках кампании Клинтон — случившемся на Украине. The New York Times скрывает настоящий скандал", — написал он в личном твиттере.
Вице-президент США Джо Байден у мемориала Небесной сотни в Киеве. 7 декабря 2015 года
7 мая, 08:00РИА Новости
"Украингейт" затягивает петлю вокруг главного противника Трампа
Нельзя не заметить, что из всей этой истории Зеленскому и его команде невозможно выпутаться таким образом, чтобы не нажить себе очень серьезных врагов в Вашингтоне. И, по большому счету, выбор, который стоит перед ним и перед его командой, заключается в том, кого он решит превратить в своих "политических кровников" — команду Дональда Трампа или лидеров Демократической партии США. Кстати, судя по информации от высокопоставленных источников нью-йоркского издания, демократы не пускают ситуацию на самотек и конгрессмен Хойер, лидер демократического большинства в конгрессе, уже лично сообщил представителям команды Зеленского, на которых давит Джулиани, что они не должны с ним сотрудничать.
Столь активные закулисные маневры связаны с тем, что ставка в этой политической игре очень и очень высокая: Джо Байден — лидер по популярности среди демократических кандидатов в президенты, он вполне может выиграть праймериз Демократической партии, и он же (по мнению очень многих американских политологов) — один тех немногих кандидатов-демократов, которые могут привлечь на свою сторону нейтральных или колеблющихся избирателей. Если Рудольф Джулиани принесет Дональду Трампу политический скальп Джо Байдена, то это станет очень весомым фактором в победе Трампа на выборах 2020 года. Выход Байдена из гонки и общий имиджевый ущерб, который будет нанесен Демократической партии развитием "Украинагейта" (благо тему недопустимости внешнего вмешательства в выборы раскачали сами демократы на примере "Рашагейта"), дадут действующему президенту такую электоральную фору, которую будет очень сложно отыграть. Все эти соображения очевидны не только для Джулиани, но и для демократического истеблишмента, который предпринимает закулисные и медийные попытки саботировать расследование "украинских приключений" Байдена.
Президент США Дональд Трамп
13 мая, 08:00Президентские выборы на Украине
Команда Зеленского подняла бунт против Дональда Трампа
Естественное, можно сказать, традиционное для украинской политической элиты решение заключается в том, чтобы "поиграть в многовекторность" и попытаться затянуть решение вопроса до выборов в США, когда станет понятно, туфли какого американского политика нужно протереть украинским флагом и кому присягнуть на вечную верность до следующих выборов. Проблема такого подхода лишь в том, что обе стороны вашингтонского противостояния не отличаются терпеливостью и вежливостью, а по мере приближения выборов давить на Зеленского будут все сильнее и сильнее. Причем если продолжать "играть во многовекторность", то политические и дипломатические фингалы под глазом его команда (и Украина в целом) может получить сразу и от республиканцев и от демократов, ибо американские политики не будут пытаться соблазнить Зеленского подарками и обещаниями (к счастью, от таких непродуктивных способов взаимодействия отказались и в России, а в США его вообще никогда не практиковали), а уже сейчас переходят к угрозам, которые они не постесняются выполнить. Из статьи The New York Times можно даже примерно составить список болевых точек, на которые могут в разной степени нажимать демократы и республиканцы: блокирование военной помощи Украине, отмена встреч на высоком уровне (например, личный визит Зеленского к Трампу вполне может не состояться, если не будет продолжено "дело Байдена"), лишение дипломатической поддержки в "мирных переговорах" по донбасскому кризису.
Президент США Дональд Трамп
15 июня, 08:00РИА Новости
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
Как говорит сам Рудольф Джулиани, а он, как и многие американские прокуроры, специализирующиеся на "работе с мафией", перенял от своих подопечных умение формулировать угрозы так, чтобы за них не надо было отвечать в суде: "Когда перед вами такое решение, вы (в любом случае. — Прим. ред.) кого-то разозлите. Так что вы могли бы принять правильное решение, верно?"
Проблема в том, что по-настоящему верное решение уже принять нельзя: время, когда Украина еще могла надеяться на обретение политической субъектности и на независимость от внутриполитических интриг американской империи, уже ушло.
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Дональд ТрампРудольф ДжулианиДжозеф БайденРоссияСШАУкраинаАвторыВ мире
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