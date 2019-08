Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину

"The New York Times нападает на меня за то, что я делаю работу, которую следовало бы делать им, чтобы разоблачить историю семьи Байденов, которая получила миллионы долларов, продавая должностные возможности Джо (Байдена. — Прим. ред.), — это чистая дрянь. Миллионы от украинских преступников, миллиарды китайских инвестиций сыночку Байдена, по мере того как Джо Байден стелился перед Китаем. Правда победит. Я считаю, что The New York Times нападает на меня, потому что я могу указать на их лицемерие в сокрытии prima facie (то есть имеющей достаточные доказательства для продолжения судебного разбирательства или судебного решения. — Прим. ред.) взятки Байдена, направленной на бывшего президента Украины. Также не сообщается о единственном доказанном вмешательстве иностранцев в выборы 2016 года в рамках кампании Клинтон — случившемся на Украине. The New York Times скрывает настоящий скандал ", — написал он в личном твиттере.