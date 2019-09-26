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РИА Новости

Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей

08:00 26.09.2019 (обновлено: 08:02 26.09.2019)
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© AP Photo / Jason DeCrowШведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
© AP Photo / Jason DeCrow
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
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Шведская девочка, ставшая в понедельник официально главным человеком планеты, окончательно оккупировала мировые новости.
Австралийский премьер-министр комментирует заявления Греты Тунберг и предостерегает молодежь от "ненужной паники" по поводу климата.
Грета Тунберг должна объединиться с профсоюзами, чтобы борьба шла одновременно за климат и за права рабочих, призывают модные радикальные публицисты. Только так можно одержать победу.
Грета Тунберг сцепилась в битве троллингов с Дональдом Трампом. Американский президент, комментируя яростные слезы девушки на трибуне ООН, сообщил, что это "веселая молодая девочка в ожидании светлого и прекрасного будущего, как приятно на нее смотреть". Тунберг в ответ сменила в своем твиттер-аккаунте прежние биографические данные на цитату из Трампа.
Сторонники шведской активистки Греты Тунберг во время акции против изменения климата в Риме
3 мая, 08:00РИА Новости
"Наше будущее продали". Как необычный подросток попал в мировую политику
СМИ пытаются понять, как вообще "девочка со странностями", всего год назад одиноко пикетировавшая какие-то гранитные учреждения в Швеции, превратилась в главного человека планеты, — и обнаруживают прекрасную работу профессиональных пиарщиков.
Грета Тунберг — "Антитрамп", сообщают передовые СМИ. Она сосредоточена на вероятном будущем, а он — на воображаемом прошлом.

...В общем, вне зависимости от того, куда дальше пойдет по жизни сама школьница с севера Европы, — феномен уже состоялся. Миллион или полтора учащихся по всему миру периодически выходят на "климатические стачки" вместо учебы, взрослые люди в строгих костюмах безропотно выслушивают ругань в свой адрес, корпорации испуганно молчат.

При этом консерваторы, защитники бензиновой цивилизации и жирного стейка по пятницам, Грете даже кыш сказать не могут — выйдет себе дороже. Ибо Грета во всех смыслах идеальная икона.
Она девочка — и никто не может нарыть на нее компромата: у нее просто нет биографии.
Она девочка с синдромом Аспергера — то есть настолько беззащитна, что эта беззащитность стала ее абсолютной броней. Потому что любой, кто попытается указать на ее нарушение развития, похоронит сам себя как мразь и негодяя. В эфире Fox News один из комментаторов назвал ее, не подумав, "психически больной" — и телеканал, принеся глубочайшие извинения, пообещал, что больше этот комментатор в его эфире не появится.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
25 сентября, 01:13РИА Новости
Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
Она девочка-школьница — то есть ее заявления невозможно критиковать, потому что от нее по определению нельзя требовать глубинных знаний. Она не ученая, она ходячая гиперссылка на все сразу "зеленые" исследования. То есть "в главном она права", а по конкретным пунктам ее критики вынуждены будут бороться опять-таки не с ней, а с многотысячной армией взрослых экозащитников.
Кстати, Грета еще и веганка, протестует против авторитаризма в России и поддерживает ЛГБТ. То есть, помимо эко-движа, за ней стоят еще и прочие лоббистские армии, держательницы моральных лозунгов массового поражения. С секс-меньшинствами понятно. С Россией, этим углеводородным мордором с гетеросексуальным белым мужчиной во главе, где затыкают свободу, тоже все понятно. Но отказ от проклятого мяса — это тоже могучий мировой тренд со своими лоббистами и бизнес-интересами: на днях даже такой сверхавторитетный канал доставки мнений, как агентство деловой информации Bloomberg, призвал человечество "отказываться от мяса хотя бы раз в неделю".
В общем, вся сила Греты в том, что она сознательно ничего не представляет сама по себе. Она — прозрачное существо вроде лабораторных инфузорий, окрашенное во все передовые фишки сразу, преломляющее их и передающее на весь мир. Сейчас через нее транслируется в основном зеленая энергетика — но в дальнейшем ничто не помешает надеть Грету на права животных или трансформеров и далее по списку. Грета в некотором смысле играет роль рубина в лазерной установке, ее можно накачивать протестной энергией и направлять на Застрявшие В Прошлом персоналии или институты и выжигать их яростным лучом.
ИноСМИ. Серьезно
О чем плачут экологические активисты
24 мая, 12:00
...А теперь, собственно, самое интересное.
Давайте абстрагируемся от самой девочки Греты и найдем общий знаменатель под всеми революционными кампаниями, сделавшими из нее знамя и культ. Есть ли что-то общее у борьбы с глобальным потеплением, борьбы за права малолетних трансгендеров, борьбы за феминизм против мужского патриархата и борьбы за права животных?
Как представляется — да, общий революционный знаменатель тут есть.
Коротко его можно сформулировать так: "бытие больше не определяет сознание".

То есть всю предыдущую историю человечество жило так, как его вынуждали обстоятельства. Люди пахали естественный ландшафт и сеяли на нем свою брюкву — потому что вынуждены были что-то есть. Люди разводили мычащий, блеющий и хрюкающий домашний скот, доили его и жестоко ели — потому что вынуждены были где-то доставать белок. Люди объединялись в бинарные семейные ячейки системы мужчина+женщина — потому что были вынуждены выживать, и это была самая надежная из доступных стратегий выживания. Люди вынужденно объединялись в нации и отращивали себе государства с вооруженными силами, вынужденно доставали из-под земли углеводороды и так далее.

Но отныне этой "вынужденности" больше нет. Теперь цивилизация, по версии революционной идеологии, достигла такого могущества, что нас больше ничто не должно "принуждать" к чему бы то ни было. Люди могут получать белок из сине-зеленых водорослей, выращиваемых в бассейнах под солнцем или лампами (водорослей не жалко). Люди могут выживать и размножаться в одиночку или в однополых браках, или в полиаморных сообществах, или вообще не размножаться. Люди могут пользоваться строго возобновляемыми и экологически безвредными источниками энергии — солнцем, ветром и приливами (не спрашивайте, чем, например, обернется для России с нашим климатом реальная попытка жить на солнечных батареях. Дело не в реальности, дело в концепции).
Участница акции протеста в Лондоне против загрязнения окружающей среды. Организатором протестов является экологическая организация Extinction Rebellion. 17 апреля 2019
22 апреля, 08:00РИА Новости
Экологические протесты бизнес-класса
Человек, по версии революционной идеологии, отныне окончательно царь природы и повелитель вселенной. Он теперь может все.
Но есть один нюанс. Хотя человечество больше не "вынуждено" жить по-прежнему, выясняется, что зато оно теперь "должно" жить по-новому.
И вот на этом месте начинается настоящая война. Это война за то, кому мы все должны. И что именно должны.
И список кредиторов, которые выставили человечеству счета, уже определен. Это — все, кто по причине своей беззащитности был ущемлен прежде.
Это Живая Природа, которую люди должны перестать жестоко доить, пахать и есть.
Это представители всех дискриминированных категорий — от женщин, испокон веков измученных родами, патриархатом и отсутствием прав, до сексуальных меньшинств и жертв колониальной политики прежних веков.
Это люди с особенностями развития и люди с особыми потребностями, которых раньше считали больными и потому не продвигали, а теперь должны охватить заботой и продвигать.
Это, в конце концов, адепты первобытных культов, занимающиеся магией в полнолуние и призывающие Богиню-Мать и Рогатого бога (они тоже настрадались от многовековой "охоты на ведьм и язычников").
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12 сентября, 08:00РИА Новости
О сексуальной эксплуатации коров и немного об опере
Вот краткий перечень тех, кому мы теперь должны. Их слабость теперь — их главная сила. И человечество, сбросившее с себя иго прежней необходимости, теперь должно в добровольном порядке принять на себя новое, высокоморальное иго свободы. В практическом смысле — не есть мяса, ездить на общественном электротранспорте или ходить пешком, не летать на самолетах, уступать зарплату ущемленным категориям и не перечить им.
А если человечество не прислушается, то оно будет наказано неисчислимыми казнями. Которые, кстати, девочка Грета уже перечислила с трибуны ООН: климатическая катастрофа, вымирание и бунт передовой молодежи.
...Но вот в чем парадокс. По факту перед нами — что-то очень похожее на попытку внедрения мировой религии. Вместо Бога в ней некая "природа", а в остальном все знакомо: есть и призыв срочно покаяться, и близость апокалипсиса, и разделение человечества на спасенных ответственных агнцев и неверных козлищ, и даже непорочная дева.
И это само по себе говорит о том, как мало в действительности изменился мир.
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Грета ТунбергДональд ТрампBloomberg L.P.ШвецияЕвропаООНРоссияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Такая наиграная святость хуже воровства. Девочка еще ума не приобрела однако указывает всем что плохо, что хорошо. За ней стоят опытные кукловоды, например Сорос (он же все и спонсирует). Последний всегда там где можно спекулировать в том числе и мнением людей.
26 сентября, 08:13
Петя Алкаш
623121116
Малолетке без образования выделили яхту (самолеты по её неоперившемуся мнению вредны) чтобы она сплавала и показала в ООН всем кузькину мать. У кого спрашивается психические отклонения? У нее или тех, кто её на порог пустил.
26 сентября, 08:22
Петя Алкаш
20180012
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