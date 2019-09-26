Вам отказано: ЦБ серьезно ограничил банки в выдаче кредитов россиянам

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Банки сейчас буквально атакуют нас предложениями о кредитах. Дело в том, что с 1 октября вступают в силу новые правила обслуживания физических лиц, призванные снизить долговую нагрузку населения. Специалисты опасаются, что это лишь ухудшит ситуацию на рынке займов, поскольку люди все чаще будут обращаться к микрофинансовым организациям, в том числе нелегальным.

Оплатил кредит — ничего не осталось

По новым требованиям ЦБ банки при выдаче кредита обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого клиента. Это не значит, что регулятор категорически запрещает иметь дело с теми, у кого уже есть займы. Но чем выше полная стоимость кредита и ПДН клиента, тем больше средств банк должен заморозить на своих счетах в качестве резерва.

Другими словами, связываясь с проблемными заемщиками, банк рискует снизить показатель собственного капитала до опасного уровня и лишиться лицензии. Поэтому специалисты уверены, что финансовые организации предпочтут вкладывать деньги в более доходные и безопасные активы, чем потребительские кредиты с высоким коэффициентом риска.

По статистике, сейчас больше всего долгов у граждан с низким доходом: 14-16 тысяч рублей на человека или 30-35 тысяч на домохозяйство. У таких заемщиков средняя долговая нагрузка — порядка 28 процентов.

Причем более половины дохода на обслуживание кредитов тратят 15 процентов всех должников. Обычно после оплаты процентов у заемщика остается три прожиточных минимума.

В целом кредитная нагрузка на население, по данным Национального бюро кредитных историй, снижается — с 2015 года ежемесячные платежи сократились до 23 процентов дохода (на 3,6 процентных пункта). И если четыре года назад доля необеспеченных потребкредитов достигала 170 процентов зарплаты, то сейчас — 140.

Банк России стремится помочь должникам выбраться из долговой ямы. По новым правилам ПДН можно не учитывать, если изменение условий кредитного договора предполагает снижение долговой нагрузки. Иными словами, ЦБ не ограничивает ни должников, ни финансовые учреждения в рефинансировании кредитов под более низкий процент. Это стало возможным благодаря тому, что регулятор с начала года уже три раза снизил ключевую ставку и проценты по кредитам пошли вниз.

Кроме того, требование применять надбавки к коэффициентам риска (что и делает займы слишком дорогими для самого банка) не распространяется на льготные образовательные кредиты, а также ипотеку с господдержкой — для заемщиков с долговой нагрузкой не выше 60 процентов зарплаты.

До зарплаты

Некоторые эксперты опасаются, что из-за новых правил ЦБ многие из тех, кому отказали в крупных банках, отправятся в микрофинансовые организации (МФО). А за МФО давно закрепилась репутация безотказных кредиторов с "драконовскими" процентами, способных, например, лишить человека жилья даже из-за небольшого долга.

Но Банк России предусмотрел и это. С 1 октября все "кредиторы до зарплаты" тоже обязаны рассчитывать ПДН каждого клиента при выдаче займа на сумму более десяти тысяч рублей. Если ПДН заемщика превысит 50 процентов, МФО понесет дополнительную нагрузку на собственные средства в размере половины займа, а с 1 января следующего года — 65 процентов. Разумеется, МФО не могут сравниться с полноценными банками по объемам капитала, поэтому злоупотреблять рискованными кредитами они тоже не станут. Иначе их ждет банкротство.