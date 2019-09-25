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РИА Новости

В Раде потребовали пересмотреть потребительскую корзину на Украине

23:39 25.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует пересмотреть потребительскую корзину и утвердить реальный прожиточный минимум на Украине, говорится в заявлении политсилы, опубликованном на ее сайте в среду.
Соответствующий проект постановления "О неотложных мерах по утверждению обновленных наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг и формированию на их основе прожиточного минимума" представители партии зарегистрировали в Верховной раде Украины.
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"Продолжающееся сокращение уровня жизни и социальной защиты, а также социальный кризис в стране обусловливают острую необходимость пересмотра размера прожиточного минимума, а также наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг, на основе которых он формируется", - говорится в заявлении политсилы.
В партии отметили, что социальные выплаты постоянно обесцениваются из-за высокой потребительской инфляции, которая в годовом измерении уже достигла 9% (январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).
"Ситуация, сложившаяся в сфере доходов и социальной защиты населения, требует срочного пересмотра и законодательного урегулирования. Проектом постановления... предлагается принять меры для безотлагательного утверждения новых наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для формирования на их основе адекватного нынешним реалиям прожиточного минимума, а также повышения всех выплат, которые исчисляются на его основе", - добавили представители "Оппозиционной платформы".
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отмечал в январе тогдашний депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
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