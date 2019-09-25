В Раде потребовали пересмотреть потребительскую корзину на Украине

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует пересмотреть потребительскую корзину и утвердить реальный прожиточный минимум на Украине, говорится в заявлении политсилы, опубликованном на ее сайте в среду.

Соответствующий проект постановления "О неотложных мерах по утверждению обновленных наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг и формированию на их основе прожиточного минимума" представители партии зарегистрировали в Верховной раде Украины.

"Продолжающееся сокращение уровня жизни и социальной защиты, а также социальный кризис в стране обусловливают острую необходимость пересмотра размера прожиточного минимума, а также наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг, на основе которых он формируется", - говорится в заявлении политсилы.

В партии отметили, что социальные выплаты постоянно обесцениваются из-за высокой потребительской инфляции, которая в годовом измерении уже достигла 9% (январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

"Ситуация, сложившаяся в сфере доходов и социальной защиты населения, требует срочного пересмотра и законодательного урегулирования. Проектом постановления... предлагается принять меры для безотлагательного утверждения новых наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для формирования на их основе адекватного нынешним реалиям прожиточного минимума, а также повышения всех выплат, которые исчисляются на его основе", - добавили представители "Оппозиционной платформы".

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отмечал в январе тогдашний депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.