Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".

Ранее он обвинил Москву в ведении войны против Киева. Глава государства также продемонстрировал пулю, от которой якобы в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак.

Захарова предположила, что такое выступление связано с неопытностью команды Зеленского и тем, что в его окружении остались люди со времен Петра Порошенко.

"Методология выступления на Генассамблее осталась та же самая", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1

По словам дипломата, Зеленского "очень сильно подставили люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят".

"И они ему не рассказали главного, что в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы... Конечно и о себе говорить надо, о своих странах, но приезжать с какой-то пропагандистской мишурой, отвлекая внимание от главного, а это было сделано", - отметила представитель МИД.

Она также опровергла информацию о том, что пулей, продемонстрированной Зеленским, был убит оперный певец. По ее словам, пуля убила боевика, который сражался в рядах "Правого сектора"*.

"Это не певец, не оперная дива, которая случайно пала жертвой, это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне и мы все прекрасно знаем, что такое "Правый сектор"*. Почему-то об этом тоже с высокой трибуны ООН сказано не было", - заключила Захарова.

Ранее Порошенко также неоднократно демонстрировал различные предметы на международных площадках. В частности, бывший президент показывал паспорта, которые якобы были изъяты у российских военнослужащих на востоке Украины. Кроме того, в 2015 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе Порошенко продемонстрировал собравшимся кусок кузова автобуса с отверстиями, которые, по его словам, стали результатом обстрела под Волновахой.