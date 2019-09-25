Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T23:34Z
https://ria.ru/20190925/1559136993.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155911/50/1559115094_0:12:1798:1023_1036x0_80_0_0_cc97916ef590b5620843f61a2e73ec3c.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

23:30 25.09.2019 (обновлено: 23:34 25.09.2019)
7644
© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
Ранее он обвинил Москву в ведении войны против Киева. Глава государства также продемонстрировал пулю, от которой якобы в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 20:05РИА Новости
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Захарова предположила, что такое выступление связано с неопытностью команды Зеленского и тем, что в его окружении остались люди со времен Петра Порошенко.
"Методология выступления на Генассамблее осталась та же самая", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.
По словам дипломата, Зеленского "очень сильно подставили люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят".
"И они ему не рассказали главного, что в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы... Конечно и о себе говорить надо, о своих странах, но приезжать с какой-то пропагандистской мишурой, отвлекая внимание от главного, а это было сделано", - отметила представитель МИД.
Она также опровергла информацию о том, что пулей, продемонстрированной Зеленским, был убит оперный певец. По ее словам, пуля убила боевика, который сражался в рядах "Правого сектора"*.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 18:31РИА Новости
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
"Это не певец, не оперная дива, которая случайно пала жертвой, это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне и мы все прекрасно знаем, что такое "Правый сектор"*. Почему-то об этом тоже с высокой трибуны ООН сказано не было", - заключила Захарова.
Ранее Порошенко также неоднократно демонстрировал различные предметы на международных площадках. В частности, бывший президент показывал паспорта, которые якобы были изъяты у российских военнослужащих на востоке Украины. Кроме того, в 2015 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе Порошенко продемонстрировал собравшимся кусок кузова автобуса с отверстиями, которые, по его словам, стали результатом обстрела под Волновахой.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
175121427
Обсудить 15
Ситуация на УкраинеМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийМоскваООНРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаги Германии, России и ЕС
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Школьный коридор
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния