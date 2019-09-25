В Греции обезвредили банду торговцев детьми

АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Полиция Греции в результате крупномасштабной операции обезвредила банду, занимавшуюся незаконной передачей детей на усыновление, торговлей яйцеклетками и вербовкой суррогатных матерей, сообщил руководитель управления безопасности Салоников генерал-майор полиции Антониос Тзитзис.

Операцию провели сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми в сотрудничестве с Управлением по защите несовершеннолетних в Салониках.

В операции, прошедшей в различных районах Салоников 23 сентября, участвовали около 80 полицейских из управления безопасности Салоник и подразделений Европола.

"Мы арестовали 12 человек, всего возбуждены дела в отношении причастных 66 человек. Это одна из крупнейших и наиболее хорошо организованных группировок, занимающихся незаконным усыновлением детей и торговлей яйцеклетками, из раскрытых полицией. В частности, было зарегистрировано 22 случая незаконной передачи приемных детей, а также 24 случая, когда женщины были донорами яйцеклеток за деньги", - заявил Тзитзис на специально созванной пресс-конференции. Стенограмму его выступления опубликовало Управление безопасности Салоников.

Как заявил руководитель пресс-службы полиции Христос Димитракопулос, расследование шло несколько месяцев и положило конец хорошо организованной цепи "индустриализации родов".

"В этом деле участвовали 66 человек, в том числе юрист, акушер-гинеколог, а также сотрудники частных клиник медицины вспомогательной репродукции. Арестовано в общей сложности 12 членов преступной группы в возрасте от 20 до 53 лет. Кроме того, были установлены личности еще 10 членов организации, причем двое обвиняемых уже находятся в заключении за аналогичные преступления", - сказал Димитракопулос.

По его словам, группа действовала, по крайней мере, с 2016 года по сегодняшний день, она организовывала и финансировала перевозку женщин из Болгарии в Салоники, некоторые из них предоставляли яйцеклетки за деньги. Кроме того, из Болгарии привозили беременных женщин, а после родов биологические матери передавали новорожденных для усыновления за различные суммы денег. Некоторых женщин использовали в качестве суррогатных матерей за деньги.

Полицейский отметил, что женщины "находились в уязвимом экономическом и социальном положении".

По его словам, приемные семьи платили от 25 тысяч до 28 тысяч евро на усыновление ребенка. По оценкам, от преступной деятельности организация получила незаконный доход свыше 500 тысяч евро.