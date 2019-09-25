Лавров напомнил о важности особого статуса Донбасса

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал упрощенным подходом взгляд на особый статус Донбасса как на гарантию невступления Украины в НАТО.

"Я не стал бы подходить к этому так упрощено. Особый статус Донбасса - неотъемлемая часть минских договоренностей. Это часть пакета, которая принципиально важна для Донецка и Луганска, для людей, которые там живут, которые вместе с целом рядом других районов юго-востока Украины на дух не переносили происходящее в Киеве, категорически отказались принимать антиконституционный государственный переворот", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант" , отвечая на вопрос, не является ли особый статус "якорем, удерживающим Украину от вступления в НАТО".

Лавров добавил, что выступившие против новых властей Украины люди в Донбассе и Крыму "не хотели, чтобы были "генерал-губернаторы" из Киева, проводящие решения новой власти, не признанной ими". "Это не проявление терроризма. Они ни на кого не нападали. Наоборот, напали на них за то, что они сподобились остаться на позиции украинской Конституции и соглашения, которое было подписано 21 февраля 2014 года и засвидетельствовано немцами, французами и поляками. Но именно их нарекли террористами", - добавил Лавров.

По словам Лаврова, его европейские партнеры, которые "капитулировали перед толпой ультрарадикалов", допустив создание "правительства победителей" вместо правительства единства по февральским соглашениям, чувствуют себя "очень неловко и неуютно", когда российский министр поднимает этот вопрос, но при этом не признают, что совершили ошибку.

Отвечая на вопрос, должна ли Украина обеспечить права всех меньшинств путем федерализации, Лавров отметил, что "это можно по-разному называть".