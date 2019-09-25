ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил второй попытки приостановить работу парламента.
В начале сентября Джонсон с санкции королевы пытался приостановить работу законодательного органа, однако 24 сентября верховный суд страны признал это решение незаконным, и парламент в среду вернулся к работе.
"Мне кажется, что нам необходима речь королевы (с которой она выступает в парламенте в начале работы). Я считаю, что у нас есть обширная повестка внутренних вопросов, которые необходимо рассмотреть. Я, когда это будет уместно, буду информировать ее (королеву) и палату общин об оценке значимости решения (верховного суда)", - сказал премьер, выступая перед парламентариями.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.