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РИА Новости

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

23:00 25.09.2019 (обновлено: 23:11 25.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Так министр прокомментировал возможность смягчения санкций европейскими странами при прогрессе в украинском вопросе. По его словам, Москву не интересует, планирует ли ЕС отменять ограничительные меры.
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"Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными", — сказал дипломат.
По его словам, Евросоюз "исповедовал эту логику" еще до украинского кризиса и присоединения Крыма. Лавров заявил, что во времена первого Майдана в 2004 году официальные представители ЕС поставили украинские власти перед выбором: с Россией или Европой.
Он также прокомментировал "Восточное партнерство", которое создавалось для развития интеграционных связей шести бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с Евросоюзом. По словам Лаврова, при запуске проекта Москва интересовалась, учитывает ли программа интересы России.
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"Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов", — заключил глава МИД.
Отношения России и Европы обострились на фоне украинского кризиса и присоединения Крыма в 2014 году. Европейские страны обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввели санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.
Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Европе не стоит говорить с Россией на языке санкций. Глава государства также заявлял, что Москва не является стороной украинского конфликта и выступает за мирное урегулирование кризиса.
В последнее время в европейских странах все чаще звучат призывы отменить санкции против России, поскольку ограничительные меры в первую очередь наносят ущерб экономике стран — участниц ЕС.
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Ситуация на УкраинеСергей ЛавровЕвросоюзКоммерсантъВладимир ПутинМоскваЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Нормально так, протрезвленье пришло, я с похмелья быстрей восстанавливаюсь. Значит отказ Болгарии от Южного потока не прервал нашу веру в Евросоюз, хорошо, дальше, когда Франция нас опрокидывает с Мистралями, мы тоже верим им, сейчас Дания выкобенивается вокруг своих ста километров пути Северного потока — мы что только задумываться начали, а может они нам не друзья?
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Себекхотеп III
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