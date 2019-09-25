Лавров прокомментировал визовый скандал с США

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.