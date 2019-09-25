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РИА Новости

Лавров прокомментировал визовый скандал с США

22:14 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
"Когда начальнику профильного отдела ДНКВ, который должен был ехать на заседание Комиссии ООН по разоружению в апреле этого года, не выдали визу, мы официально внесли предложение не проводить сессию Комиссии на территории США, если все делегации не будут иметь права направить туда того, кого считают необходимым для продвижения своих позиций и отстаивания своих интересов. Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
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