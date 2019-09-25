В Госдуме оценили идею Минюста о праве приставов взламывать квартиры

"Речь идёт о тех случаях, когда есть достаточные данные о соответствующих нарушениях, которые могут привести к непоправимым последствиям не только для имущественной стороны, но в вопросе здоровья и жизни наших граждан. В этих случаях органы власти должны иметь возможность попасть в квартиру, особенно если собственник препятствует этому. Он и так нарушает действующее законодательство, он создаёт по сути угрозу для жизни и здоровья других граждан, не пуская представителей органов власти для проведения оценки и подготовки заключения. В таких случаях, я считаю, органы власти должны иметь возможность провести такую проверку и принять соответствующие меры реагирования", - отметил Выборный.