В Госдуме оценили идею Минюста о праве приставов взламывать квартиры

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предложение Минюста наделить приставов правом вскрывать двери может иметь положительную перспективу – когда нарушения могут угрожать жизни людей, органы власти должны иметь возможность попасть внутрь квартиры, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае принятия документа приставам, проверяющим правомерность перепланировки и (или) установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.
"Речь идёт о тех случаях, когда есть достаточные данные о соответствующих нарушениях, которые могут привести к непоправимым последствиям не только для имущественной стороны, но в вопросе здоровья и жизни наших граждан. В этих случаях органы власти должны иметь возможность попасть в квартиру, особенно если собственник препятствует этому. Он и так нарушает действующее законодательство, он создаёт по сути угрозу для жизни и здоровья других граждан, не пуская представителей органов власти для проведения оценки и подготовки заключения. В таких случаях, я считаю, органы власти должны иметь возможность провести такую проверку и принять соответствующие меры реагирования", - отметил Выборный.
Также отвечая на вопрос о том, поддержит ли комитет подобную инициативу, если ее внесут в Госдуму, Выборный выразил мнение, что "у такой инициативы перспектива положительная".