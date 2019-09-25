Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T21:57Z
https://ria.ru/20190925/1559134067.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155015/33/1550153334_0:0:3164:1781_1036x0_80_0_0_6f226fbb0b421b64ff899c4090908523.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили идею Минюста о праве приставов взламывать квартиры

21:57 25.09.2019
456
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предложение Минюста наделить приставов правом вскрывать двери может иметь положительную перспективу – когда нарушения могут угрожать жизни людей, органы власти должны иметь возможность попасть внутрь квартиры, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае принятия документа приставам, проверяющим правомерность перепланировки и (или) установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
Вчера, 17:40РИА Новости
В СФ прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир
"Речь идёт о тех случаях, когда есть достаточные данные о соответствующих нарушениях, которые могут привести к непоправимым последствиям не только для имущественной стороны, но в вопросе здоровья и жизни наших граждан. В этих случаях органы власти должны иметь возможность попасть в квартиру, особенно если собственник препятствует этому. Он и так нарушает действующее законодательство, он создаёт по сути угрозу для жизни и здоровья других граждан, не пуская представителей органов власти для проведения оценки и подготовки заключения. В таких случаях, я считаю, органы власти должны иметь возможность провести такую проверку и принять соответствующие меры реагирования", - отметил Выборный.
Также отвечая на вопрос о том, поддержит ли комитет подобную инициативу, если ее внесут в Госдуму, Выборный выразил мнение, что "у такой инициативы перспектива положительная".
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
1 августа, 14:24РИА Новости
ФССП предложила уголовную ответственность для родителей, скрывающих детей
6100524
Обсудить 0
МинюстАнатолий ВыборныйГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров прокомментировал визовый скандал с США
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал заявление НАТО по мораторию на РСМД опасным цинизмом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров пообещал резкий ответ на невыдачу США виз российской делегации
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Пенсия
Правительство предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью России в США "грабежом"
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров прокомментировал срыв подписания "формулы Штайнмайера"
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров назвал позицию США по ДРСМД хамской
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД призвал НАТО объяснить отказ от диалога с Россией по РСМД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин не поедет в США на заседание Генассамблеи ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния