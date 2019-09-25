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РИА Новости

В Подмосковье силовики изъяли найденную у нефтепровода взрывчатку

21:52 25.09.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
© РИА Новости
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силовики изъяли обнаруженную вблизи магистрального нефтепровода в Одинцовском районе Московской области промышленную взрывчатку, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось об обнаружении в 300-х метрах от Можайского шоссе, возле деревни Малые Вяземы, нескольких пакетов с аммонитовыми и, возможно, тротиловыми шашками. На одной из промышленных шашек видна дата производства - 1986 год.
"Аммонитовые шашки изъяты представителями силовых структур для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.
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