В Подмосковье силовики изъяли найденную у нефтепровода взрывчатку

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силовики изъяли обнаруженную вблизи магистрального нефтепровода в Одинцовском районе Московской области промышленную взрывчатку, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось об обнаружении в 300-х метрах от Можайского шоссе, возле деревни Малые Вяземы, нескольких пакетов с аммонитовыми и, возможно, тротиловыми шашками. На одной из промышленных шашек видна дата производства - 1986 год.
"Аммонитовые шашки изъяты представителями силовых структур для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.