В Подмосковье силовики изъяли найденную у нефтепровода взрывчатку

Ранее сообщалось об обнаружении в 300-х метрах от Можайского шоссе, возле деревни Малые Вяземы, нескольких пакетов с аммонитовыми и, возможно, тротиловыми шашками. На одной из промышленных шашек видна дата производства - 1986 год.