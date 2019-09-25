Политолог уличил Зеленского в попытке "перещеголять" Порошенко в ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, продемонстрировав во время выступления в ООН пулю, похоже, решил перещеголять своего предшественника Петра Порошенко, который возил с собой разные "вещдоки", сказал РИА Новости заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.

"Складывается впечатление, что Зеленский решил перещеголять Порошенко (экс-президент Украины - ред.), который возил с собой куски автобуса и другие разные "вещдоки". Пуля – это конечно, очень круто и аналогий напрашивается много", - сказал Форманчук.

Политолог считает, что если Зеленский действительно хочет развязать клубок противоречий вокруг Донбасса, то такая риторика может плохо сказаться на диалоге с российскими властями и на перспективах урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

"Как бы такая неудачная выходка при таком "резвом" начале президентства, когда он пытается выглядеть в эпатажной манере, не закончилась для Зеленского "пулей в лоб" (экс-премьера Украины Арсения) Яценюка. Ему не следует забывать о словах Яценюка и всем, чем все закончилось. Карьера президента только началась, а вот как она окончится – неизвестно", - сказал политолог.