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РИА Новости

Политолог уличил Зеленского в попытке "перещеголять" Порошенко в ООН

21:01 25.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, продемонстрировав во время выступления в ООН пулю, похоже, решил перещеголять своего предшественника Петра Порошенко, который возил с собой разные "вещдоки", сказал РИА Новости заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.
Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.
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"Складывается впечатление, что Зеленский решил перещеголять Порошенко (экс-президент Украины - ред.), который возил с собой куски автобуса и другие разные "вещдоки". Пуля – это конечно, очень круто и аналогий напрашивается много", - сказал Форманчук.
Политолог считает, что если Зеленский действительно хочет развязать клубок противоречий вокруг Донбасса, то такая риторика может плохо сказаться на диалоге с российскими властями и на перспективах урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
"Как бы такая неудачная выходка при таком "резвом" начале президентства, когда он пытается выглядеть в эпатажной манере, не закончилась для Зеленского "пулей в лоб" (экс-премьера Украины Арсения) Яценюка. Ему не следует забывать о словах Яценюка и всем, чем все закончилось. Карьера президента только началась, а вот как она окончится – неизвестно", - сказал политолог.
Арсений Яценюк после высказывания во время обострения протестов в Киеве зимой 2014 года: "Если пуля в лоб, так пуля в лоб" подвергался критике, само выражение обросло карикатурами и стало мемом.
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