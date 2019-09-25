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РИА Новости

Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству

20:56 25.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Британии Борис Джонсон предложил оппозиции внести в среду предложение о голосовании по доверию правительству.
"У вас есть время до конца сегодняшнего дня внести предложение по вотуму недоверия правительству", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.
"Давайте же", - продолжил он, крича.
Ранее о необходимости вынесения вотума недоверия правительству заявляли все оппозиционные партии. Причиной тому стало решение верховного суда, постановившего, что Джонсон незаконно приостановил работу парламента в сентябре.
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