Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству

Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото

Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10

ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Британии Борис Джонсон предложил оппозиции внести в среду предложение о голосовании по доверию правительству.

"У вас есть время до конца сегодняшнего дня внести предложение по вотуму недоверия правительству", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.

"Давайте же", - продолжил он, крича.