В РПЦ оценили предложение легализовать многоженство в России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Христианская цивилизация не приветствует идею многоженства, заявил . Христианская цивилизация не приветствует идею многоженства, заявил РБК зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Так представитель церкви прокомментировал предложение муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова узаконить многоженство в мусульманских регионах России. В комментарии РИА Новости он заявил , что данный шаг позволил бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин.

"Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов", — заявил Кипшидзе.

Представитель МПЦ предположил, что инициатива Аляутдинова не является общей позицией мусульманской общины. По его словам, православная церковь солидарна с представителями ислама и иудаизма в том, что связи вне брака "угрожают достоинству мужчины и женщины, разрушают семью и лишают обоих супругов счастья".

В свою очередь, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев заявил РБК, что к подобной идее относится спокойно.