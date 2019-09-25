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РИА Новости

В РПЦ оценили предложение легализовать многоженство в России

20:25 25.09.2019 (обновлено: 21:17 25.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Филиппов Храм Воскресения Христова в Кадашах, золотые купола
Храм Воскресения Христова в Кадашах, золотые купола
© РИА Новости / Александр Филиппов
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Христианская цивилизация не приветствует идею многоженства, заявил РБК зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Так представитель церкви прокомментировал предложение муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова узаконить многоженство в мусульманских регионах России. В комментарии РИА Новости он заявил, что данный шаг позволил бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин.
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"Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов", — заявил Кипшидзе.
Представитель МПЦ предположил, что инициатива Аляутдинова не является общей позицией мусульманской общины. По его словам, православная церковь солидарна с представителями ислама и иудаизма в том, что связи вне брака "угрожают достоинству мужчины и женщины, разрушают семью и лишают обоих супругов счастья".
В свою очередь, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев заявил РБК, что к подобной идее относится спокойно.
"Это не "ужас-ужас". Пусть они решают эти вопросы", — заявил он.
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Вчера, 18:21РИА Новости
Юрист оценил идею легализации многоженства в России
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Вахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КураевИльдар АляутдиновРоссия
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