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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

17:41 25.09.2019 (обновлено: 21:22 25.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Ранее глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин заявил, что считает целесообразным легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. Многоженство, по его словам, гораздо лучше, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности" перед ними и внебрачными детьми.
"Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают", - заявил Аляутдинов.
Муфтий призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин – по данным Росстата, на 10 миллионов. К тому же в России немало ситуаций, когда "женщины остаются вдовами или разведены". Кроме того, многожёнство уже есть в ряде регионов, например, в Татарстане, Чечне, Дагестане, подчеркнул он.
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"Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства. Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы. Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются", - отмечает Ильдар Аляутдинов.
Он подчеркнул, что данные вопросы должны рассматриваться только компетентными органами, с привлечением знатоков исламского законодательства. "Многожёнство – это сложная система, где важно учесть не только права, но и обязанности каждого из супругов. Большая ответственность в данном случае возлагается на мужчину: это и финансовое обеспечение, равное распределение свободного времени между семьями, воспитание детей и т. д. Поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно, важно принять во внимание разные обстоятельства жизни, а также указать все условия заключения брака", - заключил он.
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Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да, а следующим шагом узаконить шариат. А неверных на лесоповал.
25 сентября, 17:43
Svinka Ontherun
2581521614
Еще давайте введем многомужество...
25 сентября, 18:21
РПРоман Пнр
147553227
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