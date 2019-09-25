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РИА Новости

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

20:05 25.09.2019 (обновлено: 01:27 26.09.2019)
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© AP Photo / Richard DrewПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
Ранее президент Украины принял участие в сессии и заявил, что Россия якобы ведет войну в центре Европы. Почти в это же время Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США с его украинским коллегой. Эти переговоры послужили поводом для запуска процедуры импичмента американского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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"Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос : а где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести", - написал Соловьев в Telegram.
Он также назвал нынешнего президента Украины "Порошенко 2.0".
Помимо этого Соловьев заявил, что если Россия действительно ведет боевые действия против Украины, то киевские власти обязаны ввести военное положение и объявить России войну. Если же Зеленский этого не делает, то он попросту лжет с трибуны Генеральной Ассмаблеи, когда говорит о войне, считает телеведущий.
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Обсудить 55
Ситуация на УкраинеВладимир СоловьевДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Респект и уважуха Соловьёву.
25 сентября, 20:55
Андрей Северов
212146114187
Думаю Путин без "соловьёв" знает что надо делать. А соловьи пусть в своем твиттере чирикают...
25 сентября, 20:36
aabs1954
11577101109
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