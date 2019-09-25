Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Ранее президент Украины принял участие в сессии и заявил, что Россия якобы ведет войну в центре Европы. Почти в это же время Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США с его украинским коллегой. Эти переговоры послужили поводом для запуска процедуры импичмента американского лидера.

"Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос : а где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести", - написал Соловьев в Telegram.

Он также назвал нынешнего президента Украины "Порошенко 2.0".