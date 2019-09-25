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РИА Новости

Медведчук заявил, что NewsOne и "112.Украина" не нарушали законодательство

19:41 25.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что нет оснований говорить о нарушении украинского законодательства телеканалами NewsOne и "112.Украина".
Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112.Украина". По данным пресс-службы Нацсовета, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания. Юрист "112.Украина" Василий Сметана ранее сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева принял решение, позволяющее лишить канал "112.Украина" лицензии. Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины 24 сентября сообщила, что Служба безопасности не обнаружила оснований для введения санкций в отношении телеканалов "112.Украина" и NewsOne.
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"Как юрист могу сказать: ни малейших оснований говорить, что NewsOne и "112. Украина" допускали нарушения действующего законодательства, нет. Но власть (Украины - ред.) пытается закрыть рот свободным и демократическим СМИ. И если она будет действовать "по беспределу", то может, увы, сделать все", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в среду.
Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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