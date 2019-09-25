Медведчук заявил, что NewsOne и "112.Украина" не нарушали законодательство

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что нет оснований говорить о нарушении украинского законодательства телеканалами NewsOne и "112.Украина".

Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112.Украина". По данным пресс-службы Нацсовета, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания. Юрист "112.Украина" Василий Сметана ранее сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева принял решение, позволяющее лишить канал "112.Украина" лицензии. Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины 24 сентября сообщила, что Служба безопасности не обнаружила оснований для введения санкций в отношении телеканалов "112.Украина" и NewsOne.

"Как юрист могу сказать: ни малейших оснований говорить, что NewsOne и "112. Украина" допускали нарушения действующего законодательства, нет. Но власть (Украины - ред.) пытается закрыть рот свободным и демократическим СМИ. И если она будет действовать "по беспределу", то может, увы, сделать все", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в среду.

Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.