США и Япония подписали соглашение о торговле на полях Генассамблеи ООН

ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в среду соглашение о торговле между двумя странами на полях Генассамблеи ООН.

Кроме того, лидеры отдельно подписали соглашение о цифровой торговле.

Абэ на церемонии подписания напомнил, что Япония является крупнейшим иностранным инвестором в экономику США, и выразил надежду на то, что новые соглашения помогут укрепить экономическое сотрудничество двух стран.

Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транстихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.