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РИА Новости

США и Япония подписали соглашение о торговле на полях Генассамблеи ООН

19:23 25.09.2019 (обновлено: 19:27 25.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите "Группы двадцати".
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите "Группы двадцати". . Архивное фото
ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в среду соглашение о торговле между двумя странами на полях Генассамблеи ООН.
Кроме того, лидеры отдельно подписали соглашение о цифровой торговле.
Абэ на церемонии подписания напомнил, что Япония является крупнейшим иностранным инвестором в экономику США, и выразил надежду на то, что новые соглашения помогут укрепить экономическое сотрудничество двух стран.
Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транстихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.
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Также сообщалось, что предметом принципиальных договоренностей США и Японии в сфере торговли стали сельское хозяйство и индустриальный сектор. В рамках нового соглашения Япония начнет поэтапное снятие импортных ограничений с американских вин в течение 5-7 лет. Ожидается, что отмена тарифа, который в настоящее время составляет 125 иен (около 1,16 доллара) на каждый литр, позволит сократить затраты дистрибьюторов американских вин примерно на 13%. Кроме вин правительство Японии также намерено снизить импортные тарифы на американскую говядину к 2033 году до 9% с нынешних 38,5%.
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Дональд ТрампСиндзо АбэГенеральная Ассамблея ООНООНЯпонияСШАВ мире
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