Депутат Рады прокомментировал обнародованный разговор Трампа с Зеленским

КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Волошин считает, что из обнародованной стенограммы разговора президентов США и Украины нельзя сделать вывод о давлении Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.

"Ознакомился с разговором Трампа с Зеленским. Наш президент серьезно вырос в моих глазах с точки зрения дипломатического мастерства. Да и английский хороший. Все очень толково и прагматично. И, конечно, никакого давления и шантажа со стороны Трампа, никакой увязки расследования против Байдена с помощью Украине. Уверен, что сам Байден, разговаривая с (экс-президентом Украины Петром) Порошенко о (бывшем украинском генпрокуроре Викторе) Шокине, реально того шантажировал. Помню, как один из советников Порошенко мне признался: "Виктория Нуланд порой разговаривает с нашим шефом, как с лидером банановой республики". Здесь такого ощущения нет", - написал Волошин на своей странице в Facebook в среду.