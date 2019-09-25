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РИА Новости

Депутат Рады прокомментировал обнародованный разговор Трампа с Зеленским

18:59 25.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Волошин считает, что из обнародованной стенограммы разговора президентов США и Украины нельзя сделать вывод о давлении Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
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"Ознакомился с разговором Трампа с Зеленским. Наш президент серьезно вырос в моих глазах с точки зрения дипломатического мастерства. Да и английский хороший. Все очень толково и прагматично. И, конечно, никакого давления и шантажа со стороны Трампа, никакой увязки расследования против Байдена с помощью Украине. Уверен, что сам Байден, разговаривая с (экс-президентом Украины Петром) Порошенко о (бывшем украинском генпрокуроре Викторе) Шокине, реально того шантажировал. Помню, как один из советников Порошенко мне признался: "Виктория Нуланд порой разговаривает с нашим шефом, как с лидером банановой республики". Здесь такого ощущения нет", - написал Волошин на своей странице в Facebook в среду.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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