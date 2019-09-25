"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журналистка Ольга Скабеева высмеяла речь президента Украины Владимира Зеленского на дебатах в ООН.
Ранее глава государства обвинил Россию в ведении войны против Украины и продемонстрировал пулю в качестве символа "российской агрессии".
"Кажется, мы стали забывать, как должен выступать президент Украины", - сыронизировала Скабеева в твиттере.
Телеведущая также опубликовала мем, сравнивающий Зеленского с его предшественником Петром Порошенко.
25 сентября 2019 г.
"Неповторимый оригинал – жалкая пародия", - говорится в описании фотографий двух президентов.
На опубликованном Скабеевой снимке Порошенко держит в руках продырявленный кусок металла. В 2015 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-президент заявил, что этот металлический лист является фрагментом обшивки автобуса, расстрелянного у КПП близ населенного пункта Волноваха в Донецкой области.
Тогда при атаке на автобус погибли 12 человек, еще 18 были ранены. Киев квалифицировал обстрел как теракт и обвинил в нем ополченцев. Позже специальная мониторинговая миссия ОБСЕ распространила отчет, из которого следовало, что огонь велся с северо-северо-восточного направления, что, по мнению постпреда России при ОБСЕ Андрея Келина, указывало на несостоятельность украинской версии произошедшего.
24 сентября, 06:01РИА НовостиВ Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой