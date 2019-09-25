Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.
"Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни", — сказал он.
По словам Зеленского, от такой пули в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак.
"Вы, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета?" — спросил он.
Также украинский лидер напомнил, что боевые действия в Донбассе длятся пять лет.
"Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, полтора миллиона людей вынуждены покинуть свои дома. <...> Поэтому завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей", — отметил он.
В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский предпочел произносить речь на украинском языке вместо английского.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала противостояния в Донбассе. Россию называют "страной-агрессором" и обвиняют во вмешательстве, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны. В Москве не раз заявляли, что обвинения беспочвенны.
Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября.
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