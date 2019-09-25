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РИА Новости

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины

16:40 25.09.2019 (обновлено: 18:12 25.09.2019)
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© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.

"Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни", — сказал он.

По словам Зеленского, от такой пули в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак.
"Вы, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета?" — спросил он.
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Также украинский лидер напомнил, что боевые действия в Донбассе длятся пять лет.
"Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, полтора миллиона людей вынуждены покинуть свои дома. <...> Поэтому завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей", — отметил он.
В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский предпочел произносить речь на украинском языке вместо английского.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала противостояния в Донбассе. Россию называют "страной-агрессором" и обвиняют во вмешательстве, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны. В Москве не раз заявляли, что обвинения беспочвенны.
Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября.
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Владимир ЗеленскийООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Войну им действительно пора показать, полномасштабную и настоящую!)))
25 сентября, 17:45
Извините я специально
488415027
Один, то паспорта, то куски металла показывал, второй туда же... Мне откровенно жаль большую часть украинского народа, но каждый народ имеет ту власть, которая имеет его.
25 сентября, 16:49
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483416117
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