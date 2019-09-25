Рогозин поблагодарил украинцев за обслуживание ракеты "Союз"

БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил украинцев за обслуживание последнего пуска ракеты-носителя "Союз-ФГ", несмотря на натянутые отношения между странами, и выразил надежду, что страны снова станут "одной семьей".

Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-15" стартовала с космодрома Байконур в 16.57 мск. Это была последняя ракета семейства "Союз" с системой управления, произведённой на Украине.

"Здесь на этом пуске присутствовали украинские специалисты, которые, несмотря на все проблемы, которые есть в наших межгосударственных взаимоотношениях, очень профессионально продолжали сопровождать работу системы управления, которая установлена была на ракете "Союз-ФГ", - сказал Рогозин журналистам по итогам пилотируемого пуска с Байконура.

"Я бы хотел их поблагодарить. Раньше мы были одной семьёй. Я надеюсь, что когда-нибудь мы будем снова одной семьей", - добавил он.