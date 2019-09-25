Суд отправил в СИЗО генерал-майора МВД Мельникова

Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде

Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду отправил в СИЗО генерал-майора из центрального аппарата МВД России Александра Мельникова по обвинению в покушении на крупное мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Из материалов дела следует, что Мельников обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Потерпевший Панюшкин передал ему через посредников 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом. В рамках оперативного эксперимента группе соучастников Мельникову передали первую часть денег, из которых только 500 тысяч были подлинными купюрами. Деньги были переданы через некого Викола, при передаче денег были задержаны трое предполагаемых посредников. Передача состоялась 22 августа.

"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила судья Наталия Дударь.

Срок следствия продлен до 22 января 2020 года.

Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства и избрать домашний арест.

"Я против домашнего ареста, данная квартира, которая указана в качестве места, где Мельников будет отбывать домашний арест, вообще сдается. Считаю, что невозможно избрание данной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей",- заявил следователь в суде. Прокурор отказался высказываться, так как не успел ознакомиться с материалами дела.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения Александру Мельникову в виде заключения под стражу до 24 ноября. Однако прокурор попросил отложить судебное заседание на 72 часа в связи с тем, что не успел ознакомиться с материалами дела.

Согласно сайту МВД РФ, Александр Мельников - первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Среди прочего генерал курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.