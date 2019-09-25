Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T18:15Z
https://ria.ru/20190925/1559125348.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150793/32/1507933294_0:0:3063:1724_1036x0_80_0_0_3885150e8ae6231ab320cc6469c9c3b2.jpg
РИА Новости

Клишас оценил законопроект о праве приставов взламывать квартиры

18:15 25.09.2019
392
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов во время рейда
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов во время рейда
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов во время рейда. Архивное фото
МОСКВА, 25 сент - РИА Новости. Разработанный Минюстом законопроект о праве судебных приставов выламывать двери квартир Конституции не противоречит, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Предложенные нормы не противоречат Конституции РФ, так как, в соответствии с частью 3 статьи 55, права и свободы человека, в том числе право на неприкосновенность жилища, могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц", - сказал Клишас.
Он подчеркнул, что законопроект направлен на решение актуальной проблемы – проверки квартир на безопасность несущих конструкций и газового оборудования.
"Главное, чтобы при ограничении прав была четко прописана и неукоснительно соблюдалась процедура, позволяющая максимально учесть интересы граждан", - заявил глава комитета.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде перед началом заседания по избранию меры пресечения задержанному сенатору Рауфу Арашукову. 30 января 2019
Вчера, 17:21РИА Новости
В ОП прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир
8010740
Обсудить 1
Андрей КлишасСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде перед началом заседания по избранию меры пресечения задержанному сенатору Рауфу Арашукову. 30 января 2019
В ОП прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский пожаловался Трампу на Германию и Францию
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Совфеде прокомментировали обвинения Зеленского в адрес России на ГА ООН
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Российская делегация в ОБСЕ указала на факты поддержки неонацистов в Европе
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
В России прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского
Дом правительства РФ
Роскомнадзор получил новые полномочия в рамках закона о защите Рунета
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат 29 сентября из-за митинга
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин поблагодарил украинцев за обслуживание ракеты "Союз"
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
В СФ прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп призвал к смене власти в Венесуэле
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента новостейМолния