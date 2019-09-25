Клишас оценил законопроект о праве приставов взламывать квартиры

"Предложенные нормы не противоречат Конституции РФ, так как, в соответствии с частью 3 статьи 55, права и свободы человека, в том числе право на неприкосновенность жилища, могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц", - сказал Клишас.