Зеленский пожаловался Трампу на Германию и Францию

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сетовал на то, что Германия и Франция не соблюдали санкции против России.
В начале состоявшегося летом разговора двух лидеров Трамп указал Зеленскому на то, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны.
"Вы совершенно правы, правы на 100%, даже на 1000%. Скажу Вам, я говорил с Меркель, встречался с ней, я также встречался и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько нужно по вопросам санкций. Они не соблюдают санкции", - ответил президент Украины.
Он отметил, что считает "логичным", чтобы ближайшие соседи Украины, страны ЕС оказывали ей поддержку, но, по его словам, это в большей степени делают США. "Они (ЕС) не работают для Украины столько, сколько следовало", - сказал Зеленский.
Стенограмма разговора, состоявшегося 25 июля между Трампом и Зеленским, опубликована на официальном сайте Белого дома.
Ранее факт данного разговора стал причиной крупного скандала в США. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отрицает эти обвинения.