Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T18:12Z
https://ria.ru/20190925/1559124795.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155911/50/1559115076_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_152f938edb751bc6aa5713f384c667de.jpg
РИА Новости

Зеленский пожаловался Трампу на Германию и Францию

18:01 25.09.2019 (обновлено: 18:12 25.09.2019)
2180
© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сетовал на то, что Германия и Франция не соблюдали санкции против России.
В начале состоявшегося летом разговора двух лидеров Трамп указал Зеленскому на то, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны.
"Вы совершенно правы, правы на 100%, даже на 1000%. Скажу Вам, я говорил с Меркель, встречался с ней, я также встречался и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько нужно по вопросам санкций. Они не соблюдают санкции", - ответил президент Украины.
Он отметил, что считает "логичным", чтобы ближайшие соседи Украины, страны ЕС оказывали ей поддержку, но, по его словам, это в большей степени делают США. "Они (ЕС) не работают для Украины столько, сколько следовало", - сказал Зеленский.
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Вчера, 14:16Радио Sputnik
В партии Меркель призвали начать снятие санкций с России
Стенограмма разговора, состоявшегося 25 июля между Трампом и Зеленским, опубликована на официальном сайте Белого дома.
Ранее факт данного разговора стал причиной крупного скандала в США. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отрицает эти обвинения.
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Вчера, 13:19РИА Новости
В Совфеде предложили ввести санкции против политиков из США за невыдачу виз
58010612
Обсудить 9
Ситуация на УкраинеНэнси ПелосиДональд ТрампЕвросоюзВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
В России прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского
РИА
Новости
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Телеведущая Ольга Скабеева
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
Миллиард рублей пятитысячными купюрами помещается в контейнер объемом менее одного кубометра
В Краснодаре показали, как выглядит контейнер с миллиардом рублей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Президент США Дональд Трамп
Депутат Рады прокомментировал обнародованный разговор Трампа с Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
Лента новостейМолния