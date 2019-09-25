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РИА Новости

В Москве и Петербурге проходят обыски по делу о навязывании медуслуг

17:29 25.09.2019 (обновлено: 17:30 25.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Следователи проводят обыски по более 40 адресам в Москве и Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о мошенническом навязывании медицинских услуг пенсионерам частными медицинскими центрами, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела проводится около 40 обысков по местам жительства подозреваемых лиц, а также в вышеуказанных медицинских центрах", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, в июле к главе ведомства Александру Бастрыкину в Петербурге обратились две местные жительницы, которые в 2019 году пришли в медицинский центр "Верба" для медицинского обследования и получения квалифицированной медицинской помощи.
"Сотрудники учреждения попытались ввести их в заблуждение, убеждая в наличии у женщин различных заболеваний, требующих срочного лечения, и предлагая незамедлительно приступить к нему, оплатив на льготных условиях путем оформления кредитного договора на сумму около 125 тысяч рублей. Женщины отказались подписывать кредитный договор и покинули медицинский центр. Впоследствии они узнали, что сотрудники учреждения обзванивают пенсионеров и лиц преклонного возраста, приглашая последних в центр и под различными предлогами убеждая подписывать кредитные договоры для оплаты лечения, которое на самом деле не осуществлялось", - сказано в сообщении.
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Возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство.
"В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении длительного времени на территории Санкт-Петербурга под единым руководством действует не менее четырёх организованных преступных групп, участники которых с целью незаконного обогащения создали на территории северной столицы ряд организаций под видом медицинских учреждений", - сказано в сообщении.
После обысков в Главное следственное управление СК России по Петербургу доставлены 11 человек, с которыми проводится комплекс следственных действий.
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